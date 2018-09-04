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Bakan Hulusi Akar ile James Jeffrey görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'i kabul etti. Akar, Jeffrey ile Milli Savunma Bakanlığındaki makamında görüştü

04 Eylül 2018 Salı 16:41
Bakan Hulusi Akar ile James Jeffrey görüştü

Bakan Akar'ın kabulü basına kapalı gerçekleşti. Görüşmede, Suriye'de son dönemdeki gelişmeler ele alınırken, terör örgütü PKK/PYD/YPG'nin bölgedeki varlığından duyulan rahatsızlık, Türkiye'nin hak ve menfaatlerinin korunması ve güvenliğinin sağlanması için her türlü tedbirin alınmaya devam edileceği ve bölücü terör örgütünün bölgeyi tamamen terk etmesinin gerekliliği ifade edildi.
AA

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