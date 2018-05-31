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Bakan Mevlüt Çavuşoğlu Deutsche Welle’ye konuştu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman Deutsche Welle kanalındaki Conflict Zone programında Tim Sebastian'ın gündeme ilişkin sorularını cevapladı

31 Mayıs 2018 Perşembe 18:55
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu Deutsche Welle’ye konuştu

Türkiye'nin, İzmir'de terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla 35 yıl hapis istemiyle tutuklu yargılanan ABD'li din adamı Brunson'ın serbest bırakılmasına karşılık Gülen'in takas edilmesi önerisinde bulunduğuna yönelik iddialara değinen Sebastian'ın bunun bir "rehine diplomasisi" olup olmadığına ilişkin sorusuna, bu durumun rehine diplomasisi olmadığı cevabını veren Çavuşoğlu, Brunson'ın sanık olduğunu ve hakkında iddianame bulunduğunu belirtti.

Çavuşoğlu, "İddianameyi okumak için 5 dakikanızı ayırırsanız, ne tür suçlamalar olduğunu görebilirsiniz. Bu, tamamen hukuki süreç, siyaseten harekete geçirilmiş bir süreç değil" şeklinde konuştu. Türkiye'nin, Brunson'a karşılık FETÖ elebaşı Gülen'in takas edilmesi önerisinde bulunduğu iddialarını reddeden Çavuşoğlu, şunları kaydetti: "Biz asla öneride bulunmadık.

Türkiye ve ABD dahil olmak üzere ülkeler arasında insanları iade etmek ve mahkumları takas etmek için anlaşmalar vardır. Bazen mahkumlar cezalandırıldığında, siz onları ev sahibi ülkelere gönderebilirsiniz. Bunlar anlaşmalardır, olabilir fakat biz bunu önermedik. Bu sizin yorumunuz. Biz, asla herhangi bir ülkeyle bu çeşit bir pazarlıkta olmadık.

Sadece bazen istihbaratlar, bazı teröristleri sınır dışı etmek için ve ciddi bir durum olduğunda birlikte çalışır. Bu, ülkeler arasında bir tür iş birliği çeşididir. Fakat (ABD'li) vaiz, tutuklandı, cezası kesinleşmedi fakat ciddi suçlamalar var. İddianameyi okuduğunuzda ne tür suçlamalar olduğunu görürsünüz."
AA

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