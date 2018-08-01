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Bakan Mevlüt Çavuşoğlu Retno Marsudi görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 51. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısına katılmak üzere geldiği Singapur'da Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ile görüştü

01 Ağustos 2018 Çarşamba 17:38
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu Retno Marsudi görüştü

Bakan Çavuşoğlu ve Endonezya Dışişleri Bakanı Marsudi, ekonomi, savunma sanayi ve terörizmle mücadele alanlarında iş birliği konularının yanı sıra Arakanlı Müslümanların durumu dahil bölgesel konuları değerlendirdi. Bakan Çavuşoğlu'nun Vietnam Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Phan Binh Minh ile yapacağı görüşme ise program değişikliği nedeniyle 51. ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı çerçevesinde başka bir güne ertelendi.

51. ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı'na Endonezya, Malezya, Tayland, Filipinler, Singapur, Bruney, Vietnam, Laos, Myanmar ve Kamboçya'dan oluşan ASEAN ülkelerinin yanı sıra "ASEAN Diyalog Ortakları" Avrupa Birliği (AB), ABD, Kanada, Rusya, Çin, Japonya, Güney Kore, Hindistan, Avustralya ve Yeni Zelanda ile "Sektörel Diyalog Ortakları" Türkiye, Pakistan, Norveç, İsviçre ile ASEAN Bölgesel Forumu'na (ARF) dahil 30 ülkenin dışişleri bakanları ve bakan yardımcıları katılıyor.

ASEAN ile Türkiye arasında geçen yıl "Sektörel Diyalog Ortaklığı" kurulmasının ardından düzenlenen ilk "ASEAN-Türkiye Üçlü Bakanlar Toplantısı"na katılan Bakan Çavuşoğlu'nun, 4 Ağustos'a kadar sürecek Dışişleri Bakanları Toplantısı çerçevesinde diğer katılımcı ülkelerden mevkidaşlarıyla ikili görüşmelerde bulunması da öngörülüyor.
AA

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