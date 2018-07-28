Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
95585
ALTIN
190.686
DOLAR
4.8498
STERLİN
6.3510
EURO
5.6540

Bakan Selçuk SGK borcu olanlara seslendi

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 633 bin 740 sigortalının prim borçları için başvuru yaptığını, bu müracaatlarla toplam 23.7 milyar lira borcun yapılandırıldığını bildirdi.

28 Temmuz 2018 Cumartesi 15:31
Bakan Selçuk SGK borcu olanlara seslendi

Yapılandırma başvurularının, 2 Haziran itibariyle hem elektronik ortamda hem Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı il müdürlükleri ve sosyal güvenlik merkez müdürlüklerinde hem de posta yoluyla alınmaya başlandığını aktaran Selçuk, "Şu ana kadar 633 bin 740 sigortalımız prim borçları için başvuru yapmıştır. Bu başvurular ile toplam 23.7 milyar lira borç yapılandırılmıştır. Yine bu dönemde 158 bin 700 4/B (BAĞKUR) sigortalımız 4.1 milyar lira tutarında ihya başvurusunda bulunmuştur" dedi.

Selçuk, vatandaşların yapılandırmadan faydalanması için Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı 81 ildeki il müdürlüklerinin ve sosyal güvenlik merkezlerinin bu hafta sonu da hizmet vermeye devam edeceğini aktardı.

Yapılandırmadan yararlananlara, borçlarından dolayı icra takibi ve haciz işlemleri yapılmayacağını belirten Selçuk, şu değerlendirmede bulundu: "Bu yapılandırmaya başvurup ilk taksiti ödeyen işverenlerimiz, 'Borcu yoktur' yazısı alabilecek, bu sayede kamu ihalelerine girebilecek, nefes kredisi başvurusunda bulunabilecek. En önemlisi de istihdam teşviklerinden yararlanmaya başlayacak. BAĞKUR sigortalılarımız da Ziraat Bankası ile yaptığımız kredi anlaşmasıyla yapılandırma kapsamında, borcunu peşin ödeyerek veya dondurulan hizmet sürelerini ihya ederek emekli olabilecek."

AA

Anahtar Kelimeler:
Zehra Zümrüt SelçukSGKYapılandırmaBorç
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İlk Rus eti Türkiye'ye geldi!
İlk Rus eti Türkiye'ye geldi!
Vali ve Kaymakamlara yeni yetkiler
Vali ve Kaymakamlara yeni yetkiler
Rus heyet Ankara'da İdlib'i görüştü
Rus heyet Ankara'da İdlib'i görüştü
Kritik gelişme! Esad ile özerklik pazarlığı
Kritik gelişme! Esad ile özerklik pazarlığı
Afganlı sığınmacı konuştu
Afganlı sığınmacı konuştu
KPSS adaylarına 'saat' uyarısı
KPSS adaylarına 'saat' uyarısı
Jandarma komutanı tutuklandı
Jandarma komutanı tutuklandı
ABD ile Türkiye arasında Brunson gerilimi
ABD ile Türkiye arasında Brunson gerilimi
Bir takas iddiası da ABD'den!
Bir takas iddiası da ABD'den!
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim