Bakan Selçuk SGK borcu olanlara seslendi

Yapılandırma başvurularının, 2 Haziran itibariyle hem elektronik ortamda hem Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı il müdürlükleri ve sosyal güvenlik merkez müdürlüklerinde hem de posta yoluyla alınmaya başlandığını aktaran Selçuk, "Şu ana kadar 633 bin 740 sigortalımız prim borçları için başvuru yapmıştır. Bu başvurular ile toplam 23.7 milyar lira borç yapılandırılmıştır. Yine bu dönemde 158 bin 700 4/B (BAĞKUR) sigortalımız 4.1 milyar lira tutarında ihya başvurusunda bulunmuştur" dedi.

Selçuk, vatandaşların yapılandırmadan faydalanması için Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı 81 ildeki il müdürlüklerinin ve sosyal güvenlik merkezlerinin bu hafta sonu da hizmet vermeye devam edeceğini aktardı.

Yapılandırmadan yararlananlara, borçlarından dolayı icra takibi ve haciz işlemleri yapılmayacağını belirten Selçuk, şu değerlendirmede bulundu: "Bu yapılandırmaya başvurup ilk taksiti ödeyen işverenlerimiz, 'Borcu yoktur' yazısı alabilecek, bu sayede kamu ihalelerine girebilecek, nefes kredisi başvurusunda bulunabilecek. En önemlisi de istihdam teşviklerinden yararlanmaya başlayacak. BAĞKUR sigortalılarımız da Ziraat Bankası ile yaptığımız kredi anlaşmasıyla yapılandırma kapsamında, borcunu peşin ödeyerek veya dondurulan hizmet sürelerini ihya ederek emekli olabilecek."

AA