Bakan Yılmaz: Mülakat kaldırılmıyor

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sivas'ta Hak-İş Konfederasyonu İl Başkanlığını ziyaretinde yaptığı açıklamada, sözleşmeli öğretmen alımında mülakatın kaldırılacağı iddialarının hatırlatılması üzerine kendisinin ve bakanlığından bir kişinin böyle bir açıklaması olmadığına işaret etti.

Birilerinin, bu uygulamanın kalkmasını istediğini belirten Yılmaz, şöyle devam etti: "Sağlık Bakanlığında da biliyorsunuz sözleşmeli personel alımı uygulaması başlatıldı. Dolayısıyla böyle bir şeyi kaldırmayı düşünmüyoruz. Aksine bunun, daha objektif kriterlerle nasıl herkesi ikna eder şekilde yapılır, o doğrultuda Başbakanlığın talimatı var. Sözleşmeli öğretmenlik uygulaması devam edecektir. Üzerinde durduğumuz konu, daha objektif kriterler içerisinde mülakat bölümünün yapılması, Sözleşmeli öğretmen devam edecek."

AA