Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Bakan Yılmaz: Mülakat kaldırılmıyor

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz yaptığı açıklamada, sözleşmeli öğretmen alımında mülakatın kaldırılacağı iddialarının hatırlatılması üzerine kendisinin ve bakanlığından bir kişinin böyle bir açıklaması olmadığına işaret etti.

Bu haber kez okundu.

Bakan Yılmaz: Mülakat kaldırılmıyor

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sivas'ta Hak-İş Konfederasyonu İl Başkanlığını ziyaretinde yaptığı açıklamada, sözleşmeli öğretmen alımında mülakatın kaldırılacağı iddialarının hatırlatılması üzerine kendisinin ve bakanlığından bir kinin böyle bir açıklaması olmadığına işaret etti.

Birilerinin, bu uygulamanın kalkmasını istediğini belirten Yılmaz, şöyle devam etti: "Sağlık Bakanlığında da biliyorsunuz sözleşmeli personel alımı uygulaması başlatıldı. Dolayısıyla böyle bir şeyi kaldırmayı düşünmüyoruz. Aksine bunun, daha objektif kriterlerle nasıl herkesi ikna eder şekilde yapılır, o doğrultuda Başbakanlığın talimatı var. Sözleşmeli öğretmenlik uygulaması devam edecektir. Üzerinde durduğumuz konu, daha objektif kriterler içerisinde mülakat bölümünün yapılması, Sözleşmeli öğretmen devam edecek."

AA

İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
IşverenIşçiSınavMülakatIsmet Yılmaz
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100