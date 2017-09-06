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Bakan yoldayken hükümet istifa etti!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Senegal yolunda iken ülkede hükümet istifa etti

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Bakan yoldayken hükümet istifa etti!
Senegal Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Muhammed Boune Abdalah Dionne'nin Cumhurbaşkanı Macky Sall'a hükümetin istifasını sunduğu bildirildi. İstifa, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bu ülkeyi ziyareti öncesinde gelmesi dikkat çekti. 
Buna rağmen Soylu'yu, başkent Dakar'daki Leopold Sedar Senghor Uluslararası Havalimanı'nda Senegal İçişleri Bakanı Abdoulaye Daouda Diallo karşıladı. Karşılamada Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nilgün Erdem Arı da hazır bulundu. Bakan Soylu'nun FETÖ okullarının kapatılması bağlamında ülkeyi ziyaret ettiği belirtiliyor. Senegal'de yeni hükümet ilerleyen günlerde kurulacak.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına göre, Dionne'ya hükümet kurma görevi yeniden verilecek. Cumhurbaşkanı Sall'ın seçildiği 2012 yılından bu yana üçüncü Başbakan olan Dionne, 2014 yılından beri başbakanlık görevini yürütüyordu. Ülkede 30 Temmuz'da yapılan meclis seçimlerinde Sall'ın başında olduğu ittifak, 160 sandalyeden 125'ini kazanmıştı. HABER MERKEZİ

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Bakan Yoldayken Hükümet Istifa Etti!
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