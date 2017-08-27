Bakanlıktan baca uyarısı

Bakanlık Müsteşarı Mustafa Öztürk tarafından hazırlanan, Türkiye Çevre Koruma Vakfınca basım ve dağıtımı gerçekleştirilen 32 sayfalık kitapçıkta, baca kirliliğine karşı alınması gereken tedbirler sıralanarak, vatandaşlara öneri ve uyarılarda bulunuldu. Dünyada her yıl 3,5 milyon kişinin soba kaynaklı zehirlenmeler dahil iç ortam hava kirliliğinden hayatını kaybettiği belirtilen kitapçıkta, soba, kombi ve şofben kaynaklı zehirlenme vakalarının genel olarak ekim-nisanda meydana geldiği bildirildi. AA