Bal alanları daralıyor

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, Muğla'da yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yıllık 110 bin ton civarında üretimiyle dünyanın ikinci büyük bal üreticisi olduğunu söyledi. Şahin, "Sektör olarak Şubat ve Mart aylarında bir kuraklık yaşadık. Bu yıl bal olmayacak diye çok endişelendik. Ancak Nisan ve özellikle Mayıs aylarında yağan yağmurlar bizleri çok sevindirdi" ifadelerini kullandı. Sonraki aylardaki yağışların bal üreticilerini sevindirdiğini vurgulayan Şahin, "Özellikle Orta ve Doğu Anadolu bölgelerimizde çok iyi yağışlar aldık.

Ülkemizde bu sene fazlasıyla bal olacak. Beklentilerimizin de üzerinde bal rekoltesi fazlasıyla olacaktır" diye konuştu.

