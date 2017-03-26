Balık tutanların arasına daldı

Unkapanı Köprüsü’nde meydana gelen kazada direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çıkan sürücü balık tutan vatandaşları ezdi. Meydana gelen kazalarda 1’i ağır 2 kişi yaralandı. Fatih, Unkapanı Köprüsü, Aksaray istikameti üzerinde meydana gelen trafik kazası önceki gece saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Unkapanı Köprüsü’nden Aksaray istikametine seyir halinde olan 07 ACE 33 plakalı otomobil sürücüsü Esra A. yönetimindeki otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çıktı. Kaldırıma çıkan otomobil o esnada balık tutmakta olan Hamit Özsoy ve Sevdim Bayramoğlu isimli vatandaşları ezerek park halindeki motosiklete çarptıktan sonra köprü korkuluklarında askıda kaldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Hamit Özsoy’u Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Sevdim Bayramoğlu’nu ise İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi’ne kaldırdı. Tedavi altına alınan Bayramoğlu'nun durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Askıda kalan otomobil içindeki sürücü Esra A. ise kazayı yara almadan atlattı.

Otomobilin balık tutan vatandaşların üzerinden geçtiğini ifade eden Ramazan Poyrazoğlu isimli vatandaş, “Acı bir fren sesi geldi. Araç dengesini kaybederek balıkçıların üzerine gelmeye başladı. İnsanların üzerinden geçti. Direksiyon hakimiyetini kaybettikten sonra askıda kaldı. 1 kişinin durumu ağırdı, diğerinin ayağının üzerinden geçti” şeklinde konuştu. Direksiyon hakimiyetini kaybederek vatandaşları ezen sürücü Esra A. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. İHA