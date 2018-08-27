Balıkçılar gün sayıyor

EYÜP KABİL / İSTANBUL

Balıkçılar, yeni av sezonunun başlayacağı 1 Eylül için gün sayıyor. Denizlerde av yasağının başladığı 15 Nisan'dan sonra kıyı balıkçıları tarafından avlanan balığın az, fiyatının ise yüksek olması nedeniyle tezgâhlarda durgunluk yaşandı. Kimisi çiftliklerde üretilen kültür balıkları kimileri ise sebze ve meyve satışına yönelen balıkçılar, tezgâhlarının yeniden dolacağı yeni av sezonundan umutlu. Bu sene bol palamut beklediklerini dile getiren Karadenizli balıkçılar, hem kendilerinin hem de vatandaşların 1 Eylül'ü beklediğini belirtti.

Balıkçılık önemli geçim kaynağı

3 tarafı denizlerle kaplı ülkemizin önemli geçim kaynaklarından olan balıkçılığın devam edebilmesi için 15 Nisan – 1 Eylül tarihleri arasında av yasağı uygulanıyor. Av yasağı balıkların üreme büyüme gibi dönemleri baz alınarak belirleniyor. Özellikle Karadeniz'e kıyısı olan şehirlerimizde balıkçılıkla geçinen yerel halk, 1 Eylül’den itibaren serbest hale getirilen avlanmayla birlikte kısmetini aramak için engin denizlere açılacak. Av sezonunun açılmasıyla birlikte balık bolluğu yaşanırsa fiyatlar minimum seviyelere düşecek. Geçtiğimiz sezon hem balıkçılar hem de vatandaşlar umduğunu bulamamıştı.

Büyümemiş balıklar avlanmamalı

Geçen sezon umduğunu bulamayan balıkçılar bu sezondan umutlular. Sinop-Kastamonu Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Ali Bayrak, yeni sezon öncesi palamuttan umutlu olduklarını ifade etti. Küçük balıkların avlanmaması gerektiğini söyleyen Bayrak, "Palamut yasak olmasına karşın sezon öncesi bazı kişilerce tutuluyor. Biz bunu bir katliam olarak görüyoruz ve asla müsaade edilmemesi gerektiğine inanıyoruz. Bir ay kadar beklense zaten bu balık büyüyecek ve avlanacak ama maalesef avlayanlar var. Avcılığın geleceği açısından son derece yanlış bir davranış. Bir kez daha insanları uyarmak istiyoruz, küçük boylardaki palamutları kesinlikle avlamasınlar." dedi. Lüfer, istavrit, çinekop ve hamsi gibi balık türlerinin de bol olmasını umut ettiklerini belirten Bayrak, "Balık bol olursa hem vatandaş ucuza tüketir hem de balıkçılarımız para kazanmış olur. Yeni sezona yeni umutlarla gireceğiz." ifadelerini kullandı.

Küçük balık yakalayanlara ceza

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü gelecekte de denizlerde daha çok ve daha bol balık olması için balık boylarına çok dikkat edilmesi gerektiğini belirtti ve balıkçılar için avlanabilir balık boylarını açıkladı. Bakanlığın açıkladığı ölçülerden küçük balık yakalayanlara ise 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununa aykırı davrandıkları için hem caza yazılıyor hem de yasa dışı avladıkları balıklara el konuyor.

Deniz balıklarının yasal avlanabilir asgari boy ölçüleri şöyle:

Hamsi 9 cm

Tekir 11 cm

Sardalya 11 cm

Barbunya 13 cm

İstavrit 13 cm

Mezgit 13 cm

Lüfer 20 cm

Palamut 25 cm