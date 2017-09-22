Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM KÜLTÜR DİN EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV
BİST
104123
ALTIN
145.501
DOLAR
3.4891
STERLİN
4.7239
EURO
4.1706

Balıkçıların umudu ‘Kestane Karası’

Zonguldak'ta av yasağının sona ermesiyle denize açılan balıkçılar, çok az miktarda avladıkları palamutta umduğunu bulamayınca, halk arasında "kestane karası" olarak bilinen kuvvetli fırtınaya umut bağladı.

22 Eylül 2017 Cuma 17:36
6 Okunma
Balıkçıların umudu ‘Kestane Karası’

Av yasağının sona ermesinden bu yana palamut avında istenilen seviyeye ulaşamayan balıkçılar tarafından "kestane karası fırtınası" sonrası palamudun bollaşacağı tahmin ediliyor.

İlçede balıkçılık yapan Fatih Yılmaz, yaptığı açıklamada, av yasağını sona ermesinden bu yana Karadeniz'de az sayıda palamut avlayabildiklerini söyledi. Eylül ayının sonlarına doğru çıkacak kestane karası fırtınasını beklediklerini belirten Yılmaz, şöyle konuştu:


“Avlanmak için Karadeniz'e açıldığımızda 10-15 palamutla dönüyoruz. Tek umudumuz bu ayın 20 ile 30'unda başlayacak olan kestane karası fırtınası. Bu mevsimde deniz soğumaya başlar. Yağan yağmurlarla birlikte derelerden yemler denize akar. O zaman balık çoğalmaya başlar. Kestane karası fırtınasından sonra Karadeniz'de palamut çoğalacak. Halkımız daha ucuz balık yemeye başlayacak. Şu an balıkçı tezgahlarında palamudun tanesi 10 ile 15 lira arasında değişiyor.”

Balık satıcısı Aydın Erdoğan da tezgahlarda az miktarda palamut bulunduğunu ifade ederek, "Balığın çoğalması için eylülün sonuna doğru çıkan kestane karası fırtınası bekleniyor. İnşallah balık bollaşacak." dedi.
AA

Anahtar Kelimeler:
BalıkçıKestane KarasıZonguldak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim