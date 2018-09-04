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Balıkçıların yüzünü palamut güldürdü

Sinop'ta denize açılan balıkçılar, bol miktarda palamutla döndü. Av yasağının sona ermesinin ardından 1 Eylül'de denize açılan balıkçıların yüzü, palamut bolluğu ile güldü

04 Eylül 2018 Salı 19:44
Balıkçıların yüzünü palamut güldürdü

Sinop-Kastamonu Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Ali Bayrak, yaptığı açıklamada, sezonun bereketli başladığını söyledi.

Karadeniz'in tamamında palamut avcılığı yapıldığını anlatan Bayrak, Sinop ve çevresinde denize açılan balıkçıların limana kasaları dolu döndüklerini dile getirdi. Avlanan balıkların bir kısmının Sinop'ta satışa sunulduğunu ifade eden Bayrak, şöyle devam etti: "Arz fazlası dediğimiz palamutlar ise kasalandıktan sonra ülkenin farklı şehirlerine gönderildi.

O anlamda palamut, sezonun daha başında olmamıza karşın yüzümüzü güldürdü. İnşallah giderek artan bir avcılığı olacak. Çünkü Sinop'tan, Hopa'ya kadar her yerde palamut avcılığı yapılıyor. Balıkçılarımız da limanlara boş dönmüyorlar." Balıkçı Orhan Karadeniz ise şu an yaşanan balık bolluğundan memnun olduklarını vurgulayarak "Ağlarımız palamut ile doldu.

Sezon böyle devam ederse hem biz bol kazanç sağlayacağız hem de vatandaş ucuz ucuz balık tüketecek." dedi. Sinop'ta, tezgahlarda palamudun tanesi 4 liradan satışa sunuluyor.
AA

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