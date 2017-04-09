Balon kazası can aldı

Nevşehir'de turistleri taşıyan sıcak hava balonunun düşmesi sonucu bir turist hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Kapadokya bölgesinde turistleri taşıyan sıcak hava balonları sabah Göreme beldesi yakınlarından havalandı. Balonlardan biri, Ortahisar beldesi yakınlarında inişe geçtiği sırada ters rüzgar sonucu elektrik direğine takılarak düştü. Kazada Fransız erkek turist Vincent Cavmantat olay yerinde yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların büyük bölümü ayakta tedavi edilerek taburcu edildi. Yataklı tedaviye alınanların vücutlarında kemik kırılmaları olduğu belirtildi.

Elektrik tellerine çarptı

Balon kazası sonrasında Nevşehir Valiliği tarafından açıklama yapıldı. Nevşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “İlimizde 09.04.2017 sabahında havalanan 81 sıcak hava balonundan içerisinde 20 yolcusu bulunan 1 balon elektrik tellerine çarparak düşmüştür. Olayda 1 Fransız vatandaşı vefat etmiş, 6 vatandaşımız da yaralanmıştır. Yaralıların tedavileri devam etmekte olup hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Olayın oluş şekli Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ekiplerinin incelemesinden sonra kesinlik kazanacaktır” ifadelerine yer verildi.

2 ay önce de bir turist ölmüştü

Nevşehir’de geçen şubat ayında sıcak hava balonunun sert iniş yapması sonucu Danimarkalı turist hayatını kaybetmişti. 14 Mart’ta ise sıcak hava balonlarının rüzgar nedeniyle sert iniş yapması sonucu yaralanan 49 turist tedavi altına alınmıştı. HABER MERKEZİ