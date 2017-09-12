Bangladeş’e sığınan Arakanlı Müslüman sayısı 370 bine ulaştı

Myanmar'ın New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği önünde toplanan Amerikalı Müslümanlar, Arakan bölgesindeki katliamları protesto etti.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Leonard Doyle, 25 Ağustos'tan bu yana Myanmar’daki şiddet olaylarından kaçarak Bangladeş’e sığınan Arakanlı Müslümanların sayısının 370 bine ulaştığını açıkladı.

Sözcü Doyle, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, "Bu oldukça ani bir artış" ifadesini kullandı. BM, Salı günü Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların sayısını 313 bin olarak açıklamıştı. Doyle, sınırı geçerken kayıt altına alınmayan çok sayıda sığınmacının geçici yerleşim bölgelerine insani yardım için akın etmesiyle sayının arttığını söyledi.

Eşi benzeri görülmemiş bir sığınmacı akını

Basın toplantısına Bangladeş'ten telefonla bağlanan Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Çocuk Destek Birimi Direktörü Jean Lieby, Bangladeş'e gelen Arakanlı sığınmacı akınının duracağına dair hiçbir işaret görmediğini vurgulayarak "Eşi benzeri görülmemiş bir sığınmacı akınıyla karşı karşıyayız" dedi.

Lieby, sınırı geçen sığınmacıların yüzde 60'ının çocuklar olduğu bilgisini paylaşarak, "Çok sayıda çocuk hasta ve bazıları da karşılaştıkları zor şartlar nedeniyle travma geçiriyor" diye konuştu. Su yoluyla bulaşan hastalıkların önlenmesi için kamplarda temiz suya ihtiyaç duyulduğuna dikkat çeken Lieby, 20 bin Arakanlı çocuğun acil yardıma ihtiyacı olduğunun altını çizdi. Lieby, çocukların eğitiminin de çok önemli olduğuna vurgu yaparak 68 bin çocuğa da acilen eğitim sağlanması gerektiğini kaydetti.

Güvenlik Konseyi nihayet Arakan'ı gördü

Öte yandan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Myanmar'daki Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddet olaylarını görüşmek üzere Çarşamba günü toplanacak. Bu arada Arakan'daki insanlık trajedisi konusunda Beyaz Saray'dan ikinci açıklama yazılı olarak 17 gün sonra geldi.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, açıklamasında, "ABD, 25 Ağustos'ta bir Burma güvenlik noktasına düzenlenen saldırıların ardından 300 bin kişinin evlerini terk ettiği Burma'da devam eden krizden dolayı derin bir şekilde rahatsızdır. Bu saldırıları ve ardından yaşanan şiddeti bir kez daha kınıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamada medyaya bölgeye giriş izni verilmesi gerektiğinin altı çizildi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert ise Pazar günkü açıklamasında, Bangladeş'e sığınan binlerce Arakanlı Müslümanın durumuyla ilgili endişe ettiklerini ve "bu kişilere insani yardım ulaştırılması için" ilgili ortaklarla çalıştıklarını savunmuştu.

HABER MERKEZİ