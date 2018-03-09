Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
116915
ALTIN
162.297
DOLAR
3.8094
STERLİN
5.2882
EURO
4.6962
banner138

Bankalar 2018'e de süper kârlı başladı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Ocak sonu itibarıyla bankacılık sektörünün konsolide olmayan ana göstergelerini açıkladı

09 Mart 2018 Cuma 17:52
Bankalar 2018'e de süper kârlı başladı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Ocak sonu itibarıyla bankacılık sektörünün konsolide olmayan ana göstergelerini açıkladı. Buna göre, Ocak 2018 döneminde bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 3 trilyon 248 milyar 336 milyon lira olarak gerçekleşti.

Ocak 2018 döneminde en büyük aktif kalemi olan krediler 2 trilyon 111 milyar 487 milyon lira, menkul değerler 401 milyar 991 milyon lira oldu. Geçen yıl sonuna göre sektörün aktif büyüklüğü yüzde 0.3 azaldı, krediler yüzde 0.6 artış gösterdi ve menkul değerler toplamı ise bir önceki ay seviyesinde kaldı.

Bankaların kaynakları içinde en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat 2017 yıl sonuna göre yüzde 0.2 artışla 1 trilyon 713 milyar 853 milyon liraya yüksledi. Ocak sonu itibarıyla sektörün dönem net kârı 4 milyar 537 milyon lira olurken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22.7 artış gösterdi. Bankalar 2017 yılını 49 milyar TL kâr ile kapatmıştı. Ocak 2017'de sektörün karı 3 milyar 698 milyon lira düzeyinde gerçekleşmişti. HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
BddkBankaKar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mehmetçik Afrin merkezde
Mehmetçik Afrin merkezde
Hollanda frene basmıyor
Hollanda frene basmıyor
Biz yok ederken AB abad ediyor
Biz yok ederken AB abad ediyor
Bankaya gitmeden, bankayı soyuyorlar
Bankaya gitmeden, bankayı soyuyorlar
Pancar çiftçisi isyan etti
Pancar çiftçisi isyan etti
Trump ile Kim Mayıs'ta buluşuyor
Trump ile Kim Mayıs'ta buluşuyor
Operasyon Irak sınırına kadar sürecek
Operasyon Irak sınırına kadar sürecek
Başbakan'dan 'NBŞ kotası kısılacak' sözü
Başbakan'dan 'NBŞ kotası kısılacak' sözü
Milli sporcuların mağduriyeti Meclis gündeminde
Milli sporcuların mağduriyeti Meclis gündeminde

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim