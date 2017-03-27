Bankaların kârları Türkiye’de yükseldi

Rapor, Avrupa bankalarının karlılıkta gerilemeye devam ettiğini, gelecek için de iyi sinyaller vermediğini ortaya koydu. KPMG Türkiye Finansal Hizmetler Sektör Lideri ve Şirket Ortağı Sinem Cantürk, rapora ilişkin değerlendirmesinde, Avrupa bankalarında düşük öz kaynak karlılığına karşılık yüksek oranlı sermaye giderlerinin endişe yarattığını, Türkiye'de ise karlılık oranlarının yükselişte olduğunu kaydetti. Cantürk, Avrupa'da görülen düşük karlılığın, bankaların daha geniş bir ekonomiyi finanse etme gücünü ve isteğini zayıflattığını belirterek, birçok Avrupa bankası için karların düşük seviyelerde seyrettiğini kaydetti. Sinem Cantürk, Türkiye'de bankacılık sektöründe 2016 sonu itibarıyla aktif büyüklüğün 2015 sonuna göre yüzde 7.8 artış göstererek 2.7 trilyon TL olduğunu belirterek, Türk bankalarında aktif ve öz kaynak karlılıklarında son 10 yılda düşüşler yaşansa da 2016’ya bakıldığında bir önceki yıla göre sektörün karlılık oranının arttığının görüldüğünü bildirdi. HABER MERKEZİ