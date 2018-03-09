Bankaya gitmeden, bankayı soyuyorlar

İş alanlarının doğrudan para ile ilgili olması nedeniyle bankalar, siber saldırganların olağan hedefi durumunda. Ancak bankaların fiziksel ve dijital olarak sahip olduğu yüksek güvenlik önlemleri, bilgisayar korsanlarını (hacker) başka yollara itiyor.

Global bilgi güvenliği şirketi ESET’in derlediği bilgilere göre, uluslararası para transfer sistemi SWIFT’i hedef alan siber hırsızlar, son olarak Rusya ve Hindistan’daki iki bankadan 8 milyon dolar çaldı. Rus Merkez Bankası, geçen yıl bir Rus bankasının SWIFT adı verilen uluslararası ödeme sistemine yapılan saldırı sonucunda bilgisayar korsanlarının 6 milyon Amerikan doları çaldığını duyurdu.

Hindistan'daki haber kanalları ise, bilgisayar korsanlarının ülkedeki Şehir Birliği Bankası’nın (City Union Bank) sistemlerini ihlal ettiğini ve paranın yönlendirilmesi için SWIFT kullanarak yaklaşık 2 milyon doları çalmaya çalıştığı haberlerini verdi. EKONOMİ SERVİSİ