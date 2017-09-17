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Barzani: 'Artık çok geç'

25 Eylül'de bağımsızlık referanduma gideceğini ilan ederek Ortadoğu'yu çalkalayan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) lideri Mesut Barzani, Türkiye, ABD ve bölge ülkelerinden gelen uyarılara kulak asmayacağını yineledi.

17 Eylül 2017 Pazar 03:01
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Barzani: 'Artık çok geç'

Taraftarlarının katıldığı bir mitingde kürsüye çıkan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) lideri Mesut Barzani,"Referandumun yerine bir alternatif için artık çok geç. Şu an sunulan öneri ve alternatifler için çok geç kalındı. Referandumu ertelememizi isteyenlere 'Daha iyi bir alternatifiniz varsa buyrun sunun' dedik. Ancak hiç kimse daha iyi bir alternatifle gelmedi" dedi.

Barzani 15 Eylül'de yaptığı açıklamada da  "Kimseyi dinlemeyin, referanduma gidiyoruz" demişti. ABD, İngiltere ve BM heyetleri, Barzani'ye referandumu ertelemesi için alternatif bir plan sunmuştu. İngiltere Dışişleri Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada Barzani'yi desteklemediklerini bir kez daha vurguladı.

Londra yönetimi, "Odaklanılması gereken konu IŞİD'i yenmek olmalıyken, referandum bölgedeki istikrarsızlığı arttırma riskini barındırıyor. İngiltere bu nedenle, Erbil ile Bağdat arasındaki ilişkinin geleceği bakımından IKBY ile Irak hükümeti arasında yeni görüşmeler önerisinde bulundu" ifadesini kullandı.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Mesut BarzaniReferandumKuzey IrakIrakTürkiyeABD
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