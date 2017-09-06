Barzani ateşle oynuyor

Mesut Barzani'nin başkanlığını yaptığı Irak’ın kuzeyinde yer alan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) tarafından 25 Eylül’de yapılacağı açıklanan bağımsızlık referandumunun oy pusulaları yayımlandı.

Oy pusulaları Kürtçe, Türkçe, Arapça ve Süryanice olmak üzere 4 dilde basıldı. Oy pusulasındaki, “Kürdistan Bölgesi ve bölge idaresinin dışında kalan Kürdistani yörelerin bağımsız devlet olmasını istiyor musunuz?” ifadesi dikkat çekti.

'Kürdistani yöreler' ifadesiyle ilk akla gelen şey Irak'ta tartışmalı Kerkük gibi bölgeler olsa da bu ifadeyle yalnızca Irak sınırları dahilindeki bölgeler ima edilmiyor.

Aynı zamanda Suriye, İran ve Türkiye içerisindeki Kürt nüfus yoğunluklu topraklar da ima ediliyor. Başında Barzani'nin bulunduğu IKBY'den sık sık Türkiye'nin güneydoğusundan 'kuzey Kürdistan' diye bahsedilen açıklamalar geliyor.

Şimdi basılan bu oy posulalarına Türkiye'ni tepkisinini ne olacağı merak ediliyor. Kuzey Irak bölgesel Kürt yönetiminin referandum kararı alması sonrasında, Irak’ta tartışmalı bölgeler krizi yaşanmıştı.

Türkmen kenti olarak bilinen Kerkük il Meclisi’nin 25 Eylül’de yapılacak bağımsızlık referandumuna katılma kararı alması sonrasında, Türkiye’den çok sert tepkiler gelmişti. Kerkük İl Meclisi’nin kararı Türkmen ve Arap meclis üyeleri tarafından boykot edilmişti. Musul’un kuzeyi ve Kerkük’ün ardından, Kürt bölgesel yönetimi, Türkmenlerin yoğun olarak yaşadığı Tuzhurmatu için de tansiyonu yükseltecek açıklamalar yapmıştı.