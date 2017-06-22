Barzani: Çok ölümcül bir savaş olacak

Irak resmen parçalanmaya doğru hızla sürükleniyor. 25 Eylül'de düzenlenecek Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) bağımsızlık referandumunda ayrılık kararı çıkarsa parçalanma kaçınılmaz olacak. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, Irak'ın kuzeyinde 25 Eylül'de yapılacak bağımsızlık referandumundan geri adım atılmayacağını açıkladı.

Gelen tepkilere rağmen bildiğini okuyan Barzani'ye göre hiçbir ülke yapacakları referanduma karşı değil.

France24’e verdiği röportajda Türkiye ve İran gibi komşu ülkelerden, ABD ve Avrupa Birliği (AB) gibi müttefiklerden negatif tepkiler geldiğinin anımsatılması ve bu konuda ne düşündüğünün sorulmasının ardından Mesut Barzani, hiç kimsenin referandumun yapılmasına karşı açıklama yapmadığını, 25 Eylül sonrası olabileceklere ilişkin endişelerin dile getirildiğini belirtti.

ABD ve Avrupalı devletlerin 'referandumun zamanı değil' şeklinde açıklamalarının sorulması üzerine Mesut Barzani, şunları söyledi: “Neden zamanı değil? Zamanıdır ve hatta geç kalınmıştır. Eğer Irak’ın bütün sorunlarının çözümünü beklersek, bu hiç gerçekleşmeyecektir çünkü Baas rejiminin yıkıldığı 2003 yılından bu yana gün geçtikçe sorunlar arttı ve çözüm geliştirilemedi. Bu yüzden biz geri adım atmayacağız ve referandumu 25 Eylül’de gerçekleştireceğiz.”

'Çok kan akacak'

Bağdat’ın ihtilaflı bölgelerde referandumun yapılmasına engel olma ihtimalinin olup olmadığı yönündeki soruya karşılık IKBY Başkanı Barzani, Bağdat’ın şu ana kadar bu yönde bir açıklamada bulunmadığını belirterek şöyle konuştu: “Biz bütün meselelerin diyalog ve karşılıklı anlayışla çözüme kavuşmasını diliyoruz. Ama bu olmaz ve zor kullanılırsa, biz de elimiz kolumuz bağlı durmayacağız. Erbil ile Bağdat arasında birçok sorun var ve bu çözümsüzlüklerden dolayı çok istemememize rağmen Irak’ta bir iç savaşın çıkma ihtimali var. Bölgesel hükümet ile merkezi hükümet arasında var olan durum sürdürülebilir değil. Kan gölünden kaçınmak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Eğer bir yerde savaş olacaksa, çok ölümcül bir savaş olacak."