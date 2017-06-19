Barzani'den para basma hazırlığı

25 Eylül'de bağımsızlık referandumu yapmaya hazırlanan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani, bağımsızlık sonrasında kullanılacak banknotları tasarlamak için şimdiden çalışmalar yaptığı ortaya çıktı.
Bağımsızlık sonrası kullanılacak 'Draw' adlı sözde Kürdistan parasının tasarımında çeşitli Kürt liderlerin portreleri yer alıyor.
Draw banknotlarının ön yüzünde Şeyh Mahmud Berzenci, Gazi Muhamed ve MEsut Barzani'nin dedesi Mustafa Barzani'nin portrelerine yer verildi.
HABER MERKEZİ