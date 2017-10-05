Barzani'den Türkiye'ye tehdit ve hakaret

İsrail'in açık ABD'nin gizli desteği ile bağımsızlık referandumunu gerçekleştiren Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani'ye karşı Türkiye, İran ve Irak merkezi hükümeti ortak hareket etme kararı aldı.

Bu ittifaktan rahatsız olan Barzani ilk etapta hedefine Türkiye'yi aldı. Peşmerge liderinin yayın organı Rudaw’da Türkiye'ye ağır tehditler ve hakaretler savruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran gezisini değerlendiren Selahattin Çelik adlı köşe yazarı, bölgedeki Türk askerleri ve üslerinin temizlenmesini istedi.

Çelik, "Türk askerleri ve istihbarat büroları için de aynı şey söylenebilir. Neden halen gündeme gelmiyor? Bağımsızlık, Bağdat'tan kopmak kadar, toprağı İran ve Türkiye'den temizlemektir" ifadelerini kullandı.

Türk askeri Başika kampında uzun süredir Peşmerge güçlerine eğitim veriyordu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu referandumun ardından Peşmerge'ye verilen askeri eğitimin kesileceğini açıklamıştı.

Erdoğan Türkiye'nin şartlarını açıkladı

İran dönüşü uçakta basın mensuplarına Barzani referandumu konusunda önemli açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kuzey Irak’tan bir yumuşama sinyali alıyor musunuz?" sorusuna "Henüz öyle bir şey almadık" cevabı verdi. Uçakta Erdoğan'a sorulan sorulardan biri de "Neticede ne olacak? Türkiye ne bekliyor?" sorusu oldu. Erdoğan bu soruya da şu şekilde cevap verdi: "Netice, Barzani ve avanesi bu işten vazgeçecekler. Zaten yaptıkları işin hiç bir hukuki zemini yok. Uluslararası hukuka zaten aykırı. Federal parlamentodan bunun geçmesi lazım; bunun federal parlamentodan onay alamayacağı da zaten kesin. Irak merkezi hükümeti bunu resmen açıkladı. Irak Anayasa Mahkemesi de referandum kararını askıya almış, bunun durdurulması gerektiğine hükmetmişti. Hani meşhur bir söz vardır ya: Makaram sarı bağlar kız söyler gelin oynar. Bunların hali bu."

‘Ya bitecek ya bitecek’

Cumhurbaşkanına sorulan dikkat çekici sorulardan biri de "Barzani hangi adımı atarsa, ne yaparsa Türkiye’yi tatmin eder" şeklinde oldu.

Erdoğan bu soruya da, "Çekilecek bu işten. Referandumu iptal edecek. Zaten yapılan işin bir geçerliliği de yok... Mesela, durumu koşulları tamamen farklı olan Kosova’nın durumuna bakın. Kosova, şu anda 114 ülke tanınmasına rağmen, hala ‘devletim’ diyemiyor. Kaldı ki Kosova’yı ilk tanıyan ülke ABD, ikinci ülke de saniye farkıyla Türkiye olmuştur. Buna rağmen halen ‘devletim’ diyemiyorlar. IKBY’nin yaptığı işi ise İsrail dışında kimseden destek bile yok. Dolayısıyla kendisinin bu işi bitirmesi lazım, başka çaresi yok. Aksi halde, belli bir takvim içerisinde adımları atmak durumunda kalacağız" cevabını verdi.

Barzani'ye Putin'den destek

ABD ve İsrail'den destek alan Barzani'ye dikkat çekici bir destek de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "vanaları kısarız" açıklamalarına cevap veren Putin, "IKBY'ye yönelik petrol ambargosu, petrol fiyatlarının artmasına neden olur. Fakat kimsenin bu yola başvuracağını sanmıyorum. Referandum Irak'ın iç meselesi.

Kürt halkıyla tarihsel olarak iyi ilişkilerimiz var. Bu sürece karışmıyor, hiçbir şeye karşı kışkırtmıyor, kimseyi de bir şeye itmiyoruz" dedi.

Putin, Türkiye’den Peşmerge yönetiminden petrol akışının kesilebileceğine ilişkin yapılan uyarıların uygulanması halinde bunun Erbil’i ne derece etkileyeceği şeklindeki soru üzerine, “Petrol akışının kesilmesi küresel enerji piyasalarına da yansır, petrol fiyatları artar. Fakat benim düşünceme göre bu kimsenin çıkarlarına uygun değil. Yapılan çağrıların durumu alevlendirmemesi gerekiyor” dedi.

Referandum yapıldı terör saldırıları başladı

Türkiye 25 Eylül'de bağımsızlık referandumunu gerçekleştiren Barzani'ye karşı her türlü seçeneği gündemine aldı. Siyasi, ekonomik ve askeri tedbirler konuşulurken 25 Eylül'den bu yana terör saldırılarında dikkat çekici bir artış söz konusu.

Barzani kontrolündeki bölgelerden sık sık güvenlik güçlerimizi hedef alan saldırılar düzenleniyor. 25 Eylül’de gerçekleşen referandumdan bu yana Türkiye bölgede 14 şehit verdi.