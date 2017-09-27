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Barzani'den Türkiye'ye 'vana' cevabı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Petrolün vanası bizde' açıklamasına cevap verdi.

27 Eylül 2017 Çarşamba 13:23
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Barzani'den Türkiye'ye 'vana' cevabı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı'nda yaptığı konuşmada, "Vana bizde. Vanayı kapattığımız anda o iş de bitti" demişti.

Erdoğan'ın 'Petrol vanası bizde' açıklamasına yanıt

Türkiye'nin sınırlarını kapatarak yaptırımlara başlamasından tedirgin olan IKBY, Türkiye'yi sakinleştirmek için açıklamalar yapıyor. IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani, "Savaşa gidecek bir bağımsızlık istemiyoruz" açıklamasında bulundu.

Barzani şunları söyledi: "Petrol boru vanası Türkiye'nin elindedir. Ama Türkiye ile imzalanan bir anlaşmamız var. Tam tersine biz doğalgaz borusu döşeme çalışması içindeyiz. Yapılan referandumun Türkiye milli güvenliğine bir tehdit olarak algılanmasını istemiyoruz. Türkiye ile olan ilişkimiz eskiye dayalıdır ve devam edecektir. Kesinlikle sınırları değiştirmeyeceğiz. Sınırlar olduğu gibi kalacaktır. Türkiye ile diyaloğu geliştirmek istiyoruz. Savaşa gidecek bir bağımsızlık istemiyoruz. Bağdat ile diyalog yöntemleriyle çözüm istiyoruz. Türkiye bizim dışarıya açılan kapımızdır. Bölge için istikrar faktörü olacağız, Habur Sınır Kapı'sının kapatılması kimsenin çıkarına değil, her iki tarafta yaşayan halk zarar eder."

Neçirvan Barzani, Habur' da yürütülen tatbikat ile ilgili ise "Tatbikatın sınırlarımızın içine getirileceğine inanmıyorum. Ancak bu tarafa geçmeyi düşünürse kesinlikle buna karşı tavrımız olacaktır. Ancak böyle bir şey olacağını beklemiyor ve zannetmiyorum" dedi.

Son Güncelleme: 27.09.2017 16:47
Anahtar Kelimeler:
IrakIKBYTürkiyeCumhurbaşkanıErdoğanVanaMesut Barzani
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