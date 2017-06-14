Barzani hatadan dönmeli

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basın toplantısı düzenledi. Kalın, Mesut Barzani'nin 25 Eylül'de bağımsızlık referandumu kararı konusunda, "Iraklı Kürt yetkililer ve Bağdat'taki yetkililerle bu konuyu görüşüyoruz. Öncelikli amacımız, müzakere yoluyla bu hatadan dönülmesi. Bu konudaki çalışmalarımız devam edecek. Onlarla oturup konuşmadan bizim böyle bir hemen yaptırım, sınır kapısını kapatma gibi bir tavır içine girmemiz söz konusu değil" dedi.

Katar ile bazı Arap ülkeleri arasından yaşanan kriz konusuna da değinen Kalın, "Burada Suudi Arabistan'ın çok özel bir yerinin olduğunu ifade etmeliyim. Suudi Arabistan bölgenin hem akil devleti hem abisi sıfatıyla en önemli aktör olarak bu krizi çözebilecek imkan ve kabiliyetlere sahiptir" şeklinde konuştu.

AA