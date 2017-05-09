Barzani için 3'lü ittifak

Ortadoğu İslam coğrafyasında ülkeleri parça parça etmek için her türlü fesatlığı planlayan başını ABD, İngiltere ve Almanya'nın çektiği Batılı güçler, söz konusu Irak'ın kuzeyindeki Mesut Barzani yapılanması olunca destek için adeta seferber oluyorlar.

Para ve silah başta olmak üzere hiçbir desteği esrigemedikleri Mesut Barzani yönetimine sınırsız siyasi destek de veren ABD, İngiltere ve Almanya şimdi de tek başına hiçbir başarı ortaya koyamayan Barzani'ye bağlı peşmergeleri tam donanımlı profesyonel bir ordu haline getirmek için hummalı bir çalışma yürütüyorlar.

Bu bağlamda ABD, İngiltere ve Almanya savunma bakanlıklarının üst düzey temsilcilerinden oluşan ortak bir heyet 8 Mayıs'ta Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ni (IKBY) ziyaret etti ve IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani’yle görüştü. ABD, İngiltere ve Almanya savunma bakanlıklarının temsilcilerinden oluşan ortak heyetin Neçirvan Barzani’yle görüşmesiyle ilgili IKBY'den yapılan açıklamada, toplantıda söz konusu heyet tarafından Peşmerge Bakanlığı ile ilgili hazırlanan 35 maddelik projenin ele alındığı belirtildi.

Açıklamaya göre Mesut Barzani'nin başında bulunduğu IKBY, ABD, İngiltere ve Almanya'nın ortak heyetinin desteğiyle Peşmerge Bakanlığı'ndaki reformlar kapsamında bazı adımlar atmayı planlanıyor. Peşmerge Bakanlığı Dış İlişkiler ve Koordinasyon Sorumlusu Tuğgeneral Hejar İsmail'in yaptığı açıklamaya göre reformlar kapsamında Peşmerge güçlerinin profesyonel bir ordu halinde yeniden düzenlenmesini planlanıyor.

Hejar İsmail, reform planı kapsamında hazırlanan projenin gelecek hafta Bakanlar Kurulu toplantısında masaya yatırılacağını söyledi.

Barzani’nin onayına sunulacak

Peşmergelerin profesyonel bir ordu halinde yeniden düzenlenmesini öngören projede yer alan önerilerin, Bakanları Kurulu tarafından değerlendirildikten sonra Mesud Barzani’nin onayına sunulacağını belirten Tuğgeneral Hejar İsmail, “Projeyi Başkan Barzani ile de görüşeceğiz. Öneriler, Başkan Barzani'nin onayıyla uygulamaya geçecek” dedi.

Peşmerge Bakanlığı Dış İlişkiler ve Koordinasyon Sorumlusu Tuğgeneral Hejar İsmail, ABD, İngiltere ve Almanya'nın Peşmergenin profesyonel bir şekilde yeniden düzenlenme süreci boyunca tam destek vermeye devam edeceğini de sözlerine ekledi.

ŞEVKET TEPETAŞ