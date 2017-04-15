Barzani İngilizlerle harita çiziyor

ABD’de bulunan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, ABD’li mevkidaşı Mattis ile “PYD konusunu dostane bir şekilde müzakere ettik” dedi. Işık’ın bu sözleriyle eşzamanlı olarak bir açıklama yapan CIA Başkanı Pompeo, "Türkiye NATO ortaklığına uygun davranmalı. Bize yardım ettikleri bölgeler oldu, ancak her zaman en etkin müttefikimiz değil" dedi.



Türkiye gündemi bugün yapılacak anayasa değişikliği referandumuyla meşgulken dış politikada da dikkat çekici gelişmeler yaşanıyor. ABD'ye giden Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Pentagon'da ABD Savunma Bakanı Jim Mattis ile görüştü. Görüşmede Suriye krizi ve ABD'nin bölgedeki planları kapsamında Türkiye'den yeni talepleri konuşuldu. Görüşmenin başında kısa bir açıklama yapan Bakan Işık, "ABD’nin, Suriye'deki Şayrat Hava Üssü’nü vurmasını memnuniyetle karşıladıklarını" belirtti. ABD Savunma Bakanı Mattis ise “Koalisyonun İncirlik Üssü'nden gerçekleştirdiği entegre hava operasyonları ve cesur Türk kuvvetlerinin Fırat Kalkanı operasyonu ile sınırı DEAŞ’a kapatması, iki ülkenin de bu operasyonda yüksek önceliklerini gösteriyor” dedi.

‘ABD'nin Suriye'yi vurması sempatik’



Milli Savunma Bakanı Bakan Fikri Işık yaklaşık 1.5 saat süren görüşmeden sonra yaptığı açıklamada ise ABD'nin Suriye'yi vurmasından duyduğu memnuniyeti tekrarladı. Işık, "Donald Trump’ın cesaret verici karşılığı bölgede çok büyük bir sempati oluşturdu. Önemli bir moral ve sempatiye neden oldu. ABD'nin verdiği karşılık son derece önemli ve değerlidir ve sürdürülmelidir. Keşke 3 yıl önce Obama yönetimi kimyasal silah ilk kullanıldığında gerekli karşılığı vermiş olsaydı bölge bu kadar büyük bir karmaşaya sürüklenmemiş olurdu" dedi.

Amerikalı mevkidaşı Mattis ile PYD konusunu da konuştuklarını ifade eden Işık, "ABD'li mevkidaşımla PYD meselesini öncelikli olarak konuştuk. PYD, bir terörist örgütün koludur. Konuyu dostane bir şekilde karşılıklı olarak müzakere ettik. Şu anda Rakka operasyonu anlamında kesinleşmiş bir kararın olmadığını belirtmek durumundayım" dedi.

CIA'dan şok Türkiye mesajı!

Bakan Işık ABD'de bunları söylerken CIA Direktörü Mike Pompeo'dan çok kritik bir Türkiye açıklaması geldi. Geçtiğimiz haftalarda Ankara'ya da gelerek görüşmeler yapan Pompeo, "Türkiye bir NATO ortağı ve onların buna uygun şekilde davranmasına ihtiyacımız var. Bize yardım ettikleri bölgeler oldu ancak her zaman en etkin müttefikimiz olmadıkları bölgeler de var" dedi.

Barzani İngilizlerle harita çiziyor



ABD Suriye'de terör örgütü PKK uzantısı PYD-YPG ile ittifak halinde hareket ederken Irak'ın kuzeyinde de dikkat çekici gelişmeler yaşanıyor. Eylül ayında bağımsızlık referandumu yapacağını ilan eden Peşmerge lideri Mesut Barzani’nin Erbil'de İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey yetkililer ile görüştüğü ortaya çıktı.

Başkent Erbil’de gerçekleştirilen toplantıya İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nın Ortadoğu ve Afrika’dan Sorumlu Devlet Bakanı Tobias Martin Ellwood başkanlığında, Bağdat Büyükelçisi Frank Baker ve bakanlığın bazı danışmanları katıldı. Bağımsızlık hazırlığı yapan Barzani'nin İngilizlerle birlikte harita üzerinde çalışan fotoğrafı dikkat çekti.

Eylül ayında bağımsızlık referandumu yapacağını açıklayan Barzani Türkmen kenti Kerkük'e de bayrağını astı. Peşmerge bayraklarının dalgalandığı Kerkük'ün de Barzani bölgesine bağlanması isteniyor. Kerkük İl Meclisi bu konuda referandum yapma kararı almıştı.