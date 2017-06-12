Barzani müttefik arıyor

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani, bu yıl içerisinde yapılması planlanan bağımsızlık referandumu için destek arayışlarına başladığı ortaya çıktı.

25 Eylül’de yapılması planlanan bağımsızlık referandumuna Türkiye ve İran’den gelen sert tepkiler üzerine Barzani'nin bu arayışa girdiği haberleri geliyor. Barzani’nin Türkiye ve İran’ın bağımsızlık referandumunu engellemek amacıyla bölgeye askeri harekat düzenleme ihtimaline karşı uluslararası yardım çağrısında bulunduğu iddia ediliyor.

İddiaya sayflarında yer veren Suudi Arabistan’da yayınlanan Ewkaz gazetesi, Kürdistan Bölgesi’nde 25 Eylül 2017 tarihinde yapılması planlanan bağımsızlık referandumuna karşı sert tavır ifade eden Türkiye ve İran’ın askeri müdahale ihtimaline karşı uluslararası yardım talebinde bulunduğunu yazdı.

Türkiye ve İran tepki gösterdi

IKBY Başkanı Mesud Barzani'nin siyasi parti temsilcileriyle geçen hafta çarşamba günü Erbil'de yaptığı toplantıda, bağımsızlık referandumu için 25 Eylül tarihinin belirlendiği belirtilmişti.

Statüsü tartışmalı Kerkük'ün de referanduma dahil edileceği kaydedilmişti. Başbakan Binali Yıldırım, tartışmalı referandum kararına ilişkin yaptığı açıklamada, "Biz, Irak'ın toprak bütünlüğünü istiyoruz. Bütün Iraklıların bir arada, bir devlet olarak yaşamasını istiyoruz. Bu kararın da sorumsuzca verilmiş bir karar olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Tahran’dan yapılan açıklamada da, Irak’ın toprak birliğinin korunması gerektiği aksi yöndeki adımların bölge barışını tehlikeye atacağını bildirilmişti.

SELİM AYANOĞLU