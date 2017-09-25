Barzani referandumu yaptı

Bölge ülkelerinden ve dünyadan gelen uyarıları dikkate almayan peşmerge lideri mesut barzani bağımsızlık referandumunu gerçekleştirdi.

Türkmen ve Arapların boykot ettiği referandum için Erbil, Süleymaniye ve Duhok illerinin yanı sıra statüsü tartışmalı Kerkük vilayetinin tamamı, Salahaddin'in Tuzhurmatu ilçesi, Diyala'nın Hanekin ilçesi ile Celavla ve Karatepe kasabalarında sandık kuruldu.

7 bini IKBY içinde, 5 bini de tartışmalı bölgelerde olmak üzere 12 bin noktada kurulan sandıklara kayıtlı seçmen sayısı yaklaşık 5 milyon.

Referandum öncesinde Irak Milli Güvenlik Kurulu, Başbakan Haydar el-İbadi başkanlığında toplandı.

Toplantıdan sonra yapılan açıklamada, "Referandum tek taraflı adımdır ve olayları krize dönüştürüyor. Irak hükümeti, IKBY'nin tüm sınır kapıları ve havalimanlarını Bağdat'a teslim etmesini, komşu ülkeler Türkiye ve İran'dan da petrol ve sınır konusunda sadece Bağdat ile ilişki kurmasını talep ediyor." denildi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan ise "Referandum, sonuçları bakımından yok hükmündedir. Her türlü hukuki temelden ve meşruiyetten yoksun olan bu girişimi tanımıyoruz" açıklaması yapıldı.

Peşmerge'ye verilen askeri eğitimin kesileceğini açıklayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da "Türkmen kardeşlerimize yönelik bir fiili müdahale olursa (Türkiye tarafından) askeri operasyon hemen olur" dedi.

Türkiye'nin habur sınır kapısını kapattığına dair haberler ise Gümrük ve Ticaret Bakanı bülent Tüfenkci tarafından yalanlandı.

Tüfenkçi, "Şu anda Habur'da kapatma yok. Irak tarafından gelenlerin daha sıkı kontrolle geçişlerine izin veriyoruz" dedi.

Öteyandan Barzani'den türkiye'ye de mesaj geldi.

Irak Bölgesel Kürt Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, "Türkiye'nin bizi anlamasını bekliyoruz. Referandum asla 26 Eylül'de Kürdistan devletini ilan edeceğimiz anlamına gelmiyor" dedi.