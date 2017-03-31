Barzani yakında 'referandum var' dedi

KDP Başkan Yardımcısı Hemin Hewrami, “Barzani, BM Genel Sekreterine, ‘Bizden duymanızı istiyorum, en yakın zamanda referandum yapacağız. Bu isteğimizi anlayışla karşılamanız bizi mutlu eder’ ifadesini kullandığını açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre görüşmede Mesut Barzani, “Yakın bir gelecekte referandum yapacağız. Bütün dünya Kürdistan halkının isteği ve geleceğini tayin etme kararından haberdar olsun” vurgusunda bulundu. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ise Peşmerge güçlerinin az bir silahla teröriste karşı mücadele ettiklerini ve bütün dünyanın saygı içerisinde ve şaşkınlıkla peşmerge ve Kürdistan halkından söz ettiğini dile getirdi.

"Uluslararası toplumun, Kürdistan Bölgesi için verdiği destek yetersiz kaldı" diyen Guterres, Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'ne uluslararası destek sağlamak için elinden gelen her çabayı göstereceğini belirtti.

HABER MERKEZİ