Barzani'ye ABD koruması

Bölge ülkelerinin tepkisine rağmen bağımsızlık referandumunu gerçekleştiren Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani'nin bu cesareti nereden aldığı ortaya çıktı. Cılız açıklamalarla referanduma sözde tepki gösteren ABD, referandumun gerçekleşmesinin ardından Barzani'ye açıktan destek vermeye başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "IKBY’ne yaptırımlarımız olacak" şeklindeki açıklamalarına tepki gösteren ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heather Nauert, "Bence bu kesinlikle Cumhurbaşkanı Erdoğan açısından bir tehdit gibi görünüyor. Ama onun söyledikleri hakkında yorum yapmayacağım" dedi.

ABD'den üç ülkeye uyarı

“Bağdat'ta ve IKBY'de dostlarımız var” diyen Nauert, "İki tarafla da yakın ilişkilerimiz var. ABD'nin ve koalisyonun bu konudaki kaygıları, bu referandumun zamanlaması ve Irak'ın bütünlüğüne yönelikti, bölünmeyi istemediğimiz yönündeydi. Birincil sorunu, IŞİD'i ele geçirmek, IŞİD'i yenmek, IŞİD'i yok etmek olarak görmekteyiz. Böylece asla Irak halkını yeniden yönetmeye ve terörize etmeye kalkışamayacaklar. Göz önünde tuttuğumuz hedef buydu. Ancak bunun başarısız olması bizde endişe ve derin bir hayal kırklığı yarattı" dedi. ABD Dışişleri Sözcüsü Nauert, IKBY'ye Türkiye, İran ve Irak tarafından saldırı tehditleri olduğunu söyleyerek, "Bu konudaki görüşünüz nedir" diye soru soran gazeteciye "Bakın, Irak halkı için güvenlik istiyoruz. Her kimden gelirse gelsin kesinlikle şiddete karşı duruyoruz. Bu çok açık. Şiddete her zaman karşı çıkarız" karşılığını verdi.

Zeybekçi'den farklı açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün Beştepe'de yaptığı konuşmada "Bir vanayı kapadığımız anda iş bitti. Bütün geliri ortadan kalkıyor. Tırlar Kuzey Irak'a çalışmadığı anda bunlar yiyecek, giyecek bulamayacaklar. Öyle bir duruma gelecekler. Niye? Mecburuz, yaptırım" ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomik yaptırımlardan askeri seçeneklere kadar, hava sahaları ve kara sınırlarının kapatılması da dahil olmak üzere tüm seçeneklerin masada olduğunu söylerken Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'den tam ters istikamette açıklamalar geldi. Zeybekci, "Ekonomik ambargo tehlikeli bir söylem. Ambargo koyduğunuzda satışlarınız duruyor. Diyebilirsiniz ki, ‘Musul-Kerkük kutsal davamız, sen hala ticaret’ diyorsun. Ama benim işim ticaret. Ben Ekonomi Bakanıyım. 8-9 milyar dolarlık bir ticaretten, Türkiye’nin menfaatinden bahsediyoruz” diye konuştu.

Türkiye'yi sakinleştirme gayreti

Türkiye'nin sınırlarını kapatarak yaptırımlara başlamasından tedirgin olan IKBY, Türkiye'yi sakinleştirmek için açıklamalar yapıyor. IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani, "Savaşa gidecek bir bağımsızlık istemiyoruz" açıklamasında bulundu.

Barzani şunları söyledi: "Petrol boru vanası Türkiye'nin elindedir. Ama Türkiye ile imzalanan bir anlaşmamız var. Tam tersine biz doğalgaz borusu döşeme çalışması içindeyiz. Yapılan referandumun Türkiye milli güvenliğine bir tehdit olarak algılanmasını istemiyoruz. Türkiye ile olan ilişkimiz eskiye dayalıdır ve devam edecektir. Kesinlikle sınırları değiştirmeyeceğiz. Sınırlar olduğu gibi kalacaktır. Türkiye ile diyaloğu geliştirmek istiyoruz. Savaşa gidecek bir bağımsızlık istemiyoruz. Bağdat ile diyalog yöntemleriyle çözüm istiyoruz. Türkiye bizim dışarıya açılan kapımızdır. Bölge için istikrar faktörü olacağız, Habur Sınır Kapı'sının kapatılması kimsenin çıkarına değil, her iki tarafta yaşayan halk zarar eder."

Neçirvan Barzani, Habur' da yürütülen tatbikat ile ilgili ise "Tatbikatın sınırlarımızın içine getirileceğine inanmıyorum. Ancak bu tarafa geçmeyi düşünürse kesinlikle buna karşı tavrımız olacaktır. Ancak böyle bir şey olacağını beklemiyor ve zannetmiyorum" dedi.