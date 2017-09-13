Barzani'ye İsrail'den açık destek

RECEP BAHAR/DETAY-HABER

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) 25 Eylül'de yapmayı planladığı 'bağımsızlık referandumundan' önce Kürt halkının kendilerine ait bir devlet elde etme yönündeki meşru çabalarını desteklediklerini belirtti.

Böylece Netanyahu, Yahudi kökenli Mesut Barzani'yi 'bağımsIzlık referandum'u dolayısıyla açıktan destek veren tek lider olarak öne çıkıyor. Netanyahu'nun bürosundan yapılan açıklamada, "Terörizmin her türlüsünü reddeden İsrail, Kürt halkının kendilerine ait bir devlet elde etme yönündeki meşru çabalarını destekliyor" değerlendirmesinde bulunuldu.

PKK ikilemi

Açıklamada, "İsrail, PKK'yı reddediyor ve terörist bir örgüt olarak görüyor" ifadesinin de kullanılması dikkat çekti. Ancak İsrail, PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD/YPG'ye de tam destek veriyor! Böylece İsrail'in PKK'yi terörist örgüt olarak nitelendirmesi havada kalıyor.

etanyahu'nun bu açıklamayı eski İsrail Genelkurmay Başkanı Yair Golan'ın "PKK'yı terörist bir örgüt olarak görmediği" sözlerinden bir hafta sonra yapmasına dikkat çekildi.

Golan, geçen hafta ABD’de Washington Yakın Doğu Politika Enstitüsü’nde yaptığı konuşmanın soru-cevap bölümünde, "Benim kişisel bakış açıma göre, PKK bir terör örgütü değil. Belki bu sözler manşetlere çıkacak ama ben böyle görüyorum. İsrail'in dış politikasına hizmet ediyorlar" demişti.

İsrail'in 1960'ların başından bu yana Kürt halkıyla iyi iş birliği yaptığını ifade eden Golan, "Ortadoğu'nun kaderiyle ilgili en olumlu gelişmenin, bir tür Kürt oluşumunun -bağımsız bir oluşumun- ortaya çıkması olacaktır" açıklamasını yapmıştı. Golan, 25 Eylül'de yapılacak referandum ile ilgili olarak da, "Tüm Kürtlerin katılımıyla Büyük Kürdistan kurulmalıdır" demişti.

İsrail Başbakanı Netanyahu, geçen ay da Irak'ta bağımsız bir Kürt devletini desteklediğini belirterek Kürtleri 'değerlerini paylaşan cesur, Batı yanlısı insanlar' olarak nitelendirmişti.

Referandum kavgası sertleşiyor

IKBY Başkanı Mesut Barzani, 7 Haziran'da siyasi partilerle gerçekleştirdiği toplantı sonrasında, uzun süredir tartışılan bağımsızlık referandumunun 25 Eylül 2017'de yapılacağını ilan etmişti.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ise Barzani'nin referandum ilanından sonra yaptığı açıklamada, "bunun anayasaya aykırı olduğunu belirterek sonucu tanımayacaklarını" belirtmişti.

Irak Meclisi de yaptığı oylamada IKBY'nin 25 Eylül'de gerçekleştireceği 'bağımsızlık referandumunu' reddetmişti. IKBY, 25 Eylül'de ‘bağımsızlık referandumu’yapma kararına uluslararası toplumdan destek bulamamıştı.

Türkiye, İran, ABD, Almanya ve Avrupa Birliği, Irak'ın toprak bütünlüğüne vurgu yapan uyarılarda bulunmuş, Rusya da Kürt yönetiminin referandumun sonuçlarını iyi düşünmesi gerektiğine işaret etmişti.

Talabani'den referanduma destek

Almanya'da tedavi altında olan Celal Talabani'nin Kürdistasn Yurtseverler Birliği (KYB) medyası, Kürdistan Bölgesi'nde 25 Eylül'de yapılacak olan bağımsızlık referandumuna yönelik, 'Evet' kampanyasını başlattı.

KYB'nin resmi yayın organı olan günlük Kurdistani Nwe gazetesinin Çarşamba günkü sayısının sürmanşetinde “Irak'ta 97 yıldır ümidimiz yok ediliyor” ifadesi yer aldı. Bu arada uzun zamandır toplanamayan IKBY Parlamentosu’nun Perşembe günü toplanacağını bildirdi.