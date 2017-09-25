Barzani'ye üçlü kuşatma

RECEP BAHAR/DETAY HABER

İkinci İsrail'i kurmakta kararlı gözüken Peşmerge lideri Mesut Barzani, Ortadoğu'nun yeni çıban başı oldu. Peşmerge bölgesinde yaklaşık 4.8 milyonluk bir seçmen kitlesi, Irak Federal Mahkemesi tarafından 'anayasaya aykırı' bulunan sözde 'bağımsızlık referandumu' için bugün sandık başına gidecek. Barzani'nin Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), Irak eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ve Kürdistan İslami Birlik (Yekgırtu), dün saat 14.30'da yaptıkları ortak açıklamada referandumun ertelenmeyip bugün yapılacağını bildirdi.

Barzani alan genişletti

Barzani, referandum kararı ile birlikte alan genişletti. Irak Anayasasına göre normalde Peşmerge bölgesinde yer almayan Musul vilayetinin Sincar, Mahmur, Telkeyf, Hamdaniye, Şeyhan ilçeleriyle Zummar, Rabia, Nemrud ve Bartilla kasabalarında da sandık kurulacak.

Benzer şekilde Peşmerge bölgesinde yer almayan Kerkük, Salahaddin vilayetinin Tuzhuratu ilçesi, Diyala'nın Hanekin ilçesiyle Celavla, Mendeli ve Karatepe kasabalarını da kapsıyor.

Referandum tatili

Barzani yönetimi Pazar günü öğle saatlerinde yaptığı açıklamada sözde 'bağımsızlık referandumu' için tüm hazırlıkların tamamladığını ve Pazartesi gününün tatil ilan edildiğini duyurdu.

Referandum komisyonu, Erbil kentindeki seçim noktalarına sandıkları yerleştirilip, son hazırlıkları yaptıkları bildirdi. Kentteki Barzani Nemir Lisesi'ndeki komisyon görevlisi Soran Şahap, "Sandıkların yerleştirilmesi işlemi büyük oranda tamamlandı. Yarın (Pazartesi) sabah saat 08.00'de oy verme işlemi başlayacak" ifadelerini kullandı.

İran'dan bombardıman

İran, dün Peşmerge bölgesinin başkenti Erbil kentine bağlı dağlık sınır bölgelerini top atışlarıyla vurdu. Celal Talabani'nin liderliğini yaptığı Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (KYB) resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, İran topçu birliklerinin özellikle Balekayeti ve Hacı Omeran'a bağlı "Gundejor, Alane, Kunere, Dinoy Gewre, Dinoy Biçuk, Berde Zerde" köylerini aralıksız bombaladığı ifade edildi.

Söz konusu gelişmenin İran'ın da şiddetle karşı çıktığı ve bugün düzenlenmesi planlanan 'anayasaya aykırı' referandum öncesi yaşanması dikkati çekti. İran, daha önce de kendine muhalif İran-Kürdistan Demokrat Partisi'ne bağlı Peşmerge güçlerinin varlığını gerekçe göstererek, dağlık sınır bölgelerini top atışlarıyla vurmuştu. Bu arada İran, Irak Merkezi Hükümeti’nin isteği üzerine Erbil ve Süleymaniye’ye olan uçak seferlerini durdurdu.

Türkiye bir haftadır tatbikatta

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı yakınlarında 18 Eylül'de başlatılan tatbikat sürüyor. Irak sınırındaki Habur Sınır Kapısı'na yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan tır parkının karşısındaki alanda devam eden tatbikat, dün yedinci gününe girdi.

Cumartesi günü seviyesi yükseltilen, ilave birliklerin katıldığı tatbikatta bulundukları mevzilerden çıkan tanklar ve zırhlı araçlar, sahada manevra yaptı. Askerler ilk kez zırhlı araçlardan inerek mayınlı bölge taraması yaptı, güvenli bölge oluşturduktan sonra zırhlı araçların geçişi sağlandı.

Irak'tan dolaylı mesaj

Irak ordusu ise Kerkük'ün batısında yer alan Havice'de DEAŞ'a karşı operasyon yürütüyor. Operasyonla Peşmergeye de mesaj veriliyor. Başkent Bağdat'ın 240 kilometre kuzeyinde ve Kerkük'ün batısında yer alan Havice, 2014'ten bu yana terör örgütü DEAŞ'ın kontrolünde bulunuyor.

ABD 'alt'tan ses veriyor!

Öte yandan referandum konusunda ABD, alt düzeydeki yöneticilerinin ağzından konuşmaya devam ediyor.

Son olarak ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) 'anayasaya aykırı' referandumu düzenlemesi halinde bölgede karışıklık çıkabileceği uyarısında bulundu.

Sık sık Kuzey Kore'ye racon kesen Başkan Trump, konuya ilişkin bugüne kadar tek bir açıklama yapmadı. Başkan Yardımcısı Mike Pence de aynı konuda suskun kalmayı tercih etti.

Türkiye'den son mesajlar

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Yozgat'ta yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin referandumun ertelenmesini değil iptalini istediğini ifade ederek, "Ertelemek demek ileriki bir tarihte yeniden yapılmasına rıza demektir. Bizim bu referandumun ileriki bir tarihe yapılmasına da rızamız yoktur. Referandumun tekrarlanmamak kaydıyla iptalini talep ediyoruz çünkü böylesi bir referandum, bugün de yarın da ileriki bir tarihte de bölgede çok büyük sıkıntılara, önü alınmaz yangınlara, felaketlere sebep olacak bir referandumdur" dedi.

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Diyarbakır'da yaptığı açıklamada, referandumun Irak'ın kuzeyine, bölgeye ve bu coğrafyaya hiçbir fayda getirmeyeceğinin çok açık olduğunu belirtti.

Petrol kavgası sinyali

Irak Petrol Bakanlığı, Kerkük kentindeki petrol sahaları ile devlete ait kurumları ele geçirmeye kalkışmaması konusunda Barzani yönetimini uyardı. Kerkük'te yer alan 5 kuyunun ikisi Barzani yönetiminin ve üçü Irak merkezi hükümetine bağlı Kuzey Petrol Şirketinin kontrolünde bulunuyor.