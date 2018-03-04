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Barzaniler bağdat'tan kopmayacak

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, 2018 bütçesinin Irak meclisinde Kürtlerin itirazları göz önünde bulundurulmadan onaylanması nedeniyle endişelendiklerini ancak Bağdat'taki siyasi zemini terk etmeyeceklerini açıkladı

04 Mart 2018 Pazar 17:58
Barzaniler bağdat'tan kopmayacak

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, 2018 bütçesinin Irak meclisinde Kürtlerin itirazları göz önünde bulundurulmadan onaylanması nedeniyle endişelendiklerini ancak Bağdat'taki siyasi zemini terk etmeyeceklerini açıkladı.

Barzani, Erbil'de IKBY Bakanlar Kurulu'nun ardından düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Irak meclisinin Cumartesi günü Kürt siyasi partilerin boykot ettiği oturumda 2018 bütçe yasa tasarısını oy çokluğuyla onaylamasının kendilerini ciddi şekilde endişelendirdiğini dile getiren Barzani, Irak'ın 2003 yılında üzerinde kurulduğu ortaklık ve ittifak prensibinin bu kararla çiğnendiğini savundu.

IKBY'nin haklarının yok sayılmasının yanı sıra kendilerine ayrılan bütçe miktarından da kaygı duyduklarını söyleyen Barzani, bu bütçe ile birikmiş ve kesintili memur maaşlarını da ödeyemeyeceklerini ifade etti. Barzani, "Kürtlerin ihmal edildiği istikrarlı bir Irak'tan bahsetmek zor olacaktır. Bu ülkede, barış ve istikrarın olmasını istiyorlarsa diğer unsurlarla anayasa çerçevesinde hareket etmeliler" dedi. "Kemer sıkma" önlemlerini içeren bütçede Erbil'in payı önceki yılların aksine yüzde 12.6'ya düşürülmüştü. 

Anahtar Kelimeler:
BarzanilerBağdat
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