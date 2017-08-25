Barzani’ye açık çek

Referandum öncesi açıklama yapan Almanya Sosyal Demokrat Parti (SPD) lideri Martin Schulz, "Referandumu Kürt halkının doğal bir hakkı olarak görüyorum" dedi. Erbil merkezli bir gazeteye konuşan Schulz, "Almanya'ya göre referandum konusu, Bağdat'la diyalog yoluyla çözülebilecek bir iç meseledir. Durumdan haberim var ve Irak'ın toprak bütünlüğünün korunmasını umuyorum" dedi. Schulz devamında, "Aynı zamanda referandumu Irak'ta Kürt halkının doğal bir hakkı olarak görüyorum. Çünkü onlar o ülkede çok zorluk yaşadı. Referandum yapmaya hakları var" ifadelerini kullandı. HABER MERKEZİ