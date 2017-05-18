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Başbakan'a yeni ünvan

AK Parti'de 21 Mayıs pazar günü yapılacak kongrede tüzük değişikliği yapılacak ve Genel Başkan Vekili' makamı oluşturulacak

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Başbakan'a yeni ünvan
AK Parti, 21 Mayıs'ta yapılacak olağanüstü kongre öncesi tüzük değişikliği için toplandı. Toplantı öncesi soruları yanıtlayan Hayati Yazıcı, tüzük değişikliği ile genel başkan vekilliği ihdas edileceğini söyledi.

Değişiklik Başbakan Binali Yıldırım için getirildiği öğrenildi. Böylece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın genel başkan seçilmesiyle beraber, Başbakan Binali Yıldırım da "Genel Başkan Vekili" olacak. HABER MERKEZİ
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