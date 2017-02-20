Başbakan açıkladı: ABD'yle yeni sayfa!

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Başbakan Binali Yıldırım, "Rakka'da, El Bab'daki mücadele stilimiz neyse aynısı olacak. Bölgede zaten Özgür Suriye Ordusu'na destek veren askeri unsurlarımız var. Muhtemelen onlar destek verecekler. ABD yönetimiyle yeni bir sayfa açıyoruz, 'New day' (Yeni bir gün) diyorlar" değerlendirmesinde bulundu.

Yıldırım, 53. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı'nın son gününde Almanya'nın Münih kentinde gazetecilerle bir araya geldi, gündeme ilişkin soruları cevapladı. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile görüşmesinin ardından ABD tarafından yapılan açıklamada, "Terör örgütü DEAŞ'a karşı çabaların hızlandırılması" ifadesinin yer aldığı hatırlatılarak, bunun dışında görüşmede hangi konuların ele alındığının sorulması üzerine Başbakan Yıldırım, görüşmede üç konuyu dile getirdiklerini belirtti.

Yıldırım, bunlar arasında ABD'nin terör örgütü DEAŞ ile mücadelesinin de yer aldığını ifade ederek, "Bunların, 'PKK'nın kuzeni' dedikleri, bizim 'şubesi, aynısı' dediğimiz PYD/YPG unsurlarıyla DEAŞ mücadelesi doğru bir yöntem değil. Bir terör örgütüyle bir başka terör örgütünün yok edilmeye çalışılması doğru değil.

Dolayısıyla bu işin stratejik ortaklığa, NATO ortaklığına yakışır şekilde yürütülmesi gerekir. Onların da bu hassasiyetimizi dikkate alacaklarını düşünüyorum" diye konuştu.

Yıldırım, "DEAŞ ile mücadelede 'El Bab'dan sonrası için de varız' dedik ama tabii terör örgütlerinin işin içinde olmaması şartıyla. Zannederim, değerlendirecekler ve bir karar verecekler. Münbiç ile ilgili niyetimiz çok net. Münbiç, PYD unsurlarından temizlenmeli. Bunu DEAŞ'tan ayrı değerlendiriyoruz. ABD'nin bize bu konuda taahhüdü var ama yerine getirmedi" dedi.

Gülen'in iadesi de konuşuldu

FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen'in iade konusunu da gündeme getirdiklerini ifade eden Yıldırım, "(Mesele hukuki ama anlaşmalarımıza uygun olarak çok ciddi bir şekilde ele alacağız) denildi. Bu, bizim için yeni bir durum. Önceki yönetim 'Bu, yargının işi' diyerek kestirip atıyordu. Dolayısıyla burada yeni bir anlayış var. Ben de 'Bu sorun çözülmediği sürece Türklerin ABD algısı düzelmez, bu algıyı olumluya çevirmek için mutlaka ciddi bir adım atılması lazım' dedim" ifadelerini kullandı.

Başbakan Yıldırım, "Üçüncüsü, DEAŞ ile mücadelede 'El Bab'dan sonrası için de varız' dedik ama tabii terör örgütlerinin işin içinde olmaması şartıyla. Zannederim, değerlendirecekler ve bir karar verecekler" dedi.

Yıldırım, ABD'nin Rakka'ya yönelik operasyonunda terör örgütü YPG'yi dayatması durumunda Türkiye'nin ne yapacağının, tek başına hareket edip etmeyeceğinin sorulması üzerine, "Ben öyle bir izlenim edinmedim. Bir değerlendirme sürecindeler, sonucu görmemiz lazım. Münbiç ile ilgili niyetimiz çok net. Münbiç, PYD unsurlarından temizlenmeli. Bunu DEAŞ'tan ayrı değerlendiriyoruz. ABD'nin bize bu konuda taahhüdü var ama yerine getirmedi" yanıtını verdi.

Türkiye doğrudan operasyona girmeyecek

Başbakan Binali Yıldırım, ABD Başkan yardımcısı Michael Pence ile görüşmesinden önce düzenlediği basın toplantısında, Rakka Operasyonu'na ilişkin, "Amerika'nın her halükarda bir operasyon planı var. Bu planın nasıl uygulanacağını konuşuyoruz" dedi.

Yıldırım, "Türkiye'nin Rakka'daki rolü ne olacak? El Bab modeli mi işletilecek? TSK, sahada olacak mı?" sorusu üzerine, "Amerika-Türkiye ile birlikte yerel güçlerle, sivil direnişçilerle, ÖSO ile ve diğer milislerle bir olarak, onlar önde, biz de arkada... Askeri varlığı olacak ABD'nin de, Türkiye'nin de. Doğrudan operasyona girmeyeceğiz, taktik destek vereceğiz, prensipte anlaşılırsa tabii. İmkan ve kabiliyetler gözden geçiriliyor" diye konuştu.

Yıldırım, ABD'nin, YPG ile Rakka'ya girmesi halinde Türkiye'nin tutumunun ne olacağı sorusu üzerine de "Ümit ediyoruz öyle bir karar vermezler. Olursa ABD ile ilişkilerde ciddi sorun olur." ifadesini kullandı.