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Başbakan açıkladı... Yardımda aslan payı Suriyelilerin

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye'nin başta Ortadoğu ve Afrika'dakiler olmak üzere ihtiyaç sahibi ülkelere 2016'da yaklaşık 6.5 milyar dolar, 2017'de ise 8 milyar dolar olmak üzere toplam 14.5 milyar dolar düzeyinde resmi kalkınma yardımında bulunduğunu açıkladı

11 Mart 2018 Pazar 15:15
Başbakan açıkladı... Yardımda aslan payı Suriyelilerin

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye'nin başta Ortadoğu ve Afrika'dakiler olmak üzere ihtiyaç sahibi ülkelere 2016'da yaklaşık 6.5 milyar dolar, 2017'de ise 8 milyar dolar olmak üzere toplam 14.5 milyar dolar düzeyinde resmi kalkınma yardımında bulunduğunu açıkladı.

Başbakanlık Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre Başbakan Binali Yıldırım, Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre dünyada en çok mülteci barındıran ülke olan Türkiye'nin, insan odaklı diplomasisiyle 3.5 milyona yakın sığınmacı kardeşine kapılarını açtığını, aşını ve hayatını paylaştığına dikkati çekti. Başbakan Yıldırım, "Acının dilinin, dininin ve ırkının olmadığını biliyoruz. Bu konularda çok hassas olan hükümetimizin çabalarıyla Türkiye, 2015 yılında olduğu gibi, 2016 yılında da 6.5 milyar dolarlık insani yardım ile 'Dünyanın en cömert donör ülkesi' oldu" ifadelerini kullandı.

Yıldırım açıklamasına şöyle devam etti: "2017 yılında ülkemiz en fazla kalkınma yardımlarını Ortadoğu ve Afrika ile Balkan coğrafyasına, ülke bazında ise Suriye’ye yaptı." AA

Son Güncelleme: 12.03.2018 02:31
Anahtar Kelimeler:
Aslan PayıSuriyeYARDIMYıldırım
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