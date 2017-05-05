Başbakan'dan Baykal'a cevap

Moldova'nın başkenti Kişinev'e gitmeden önce Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenleyen Başbakan Binali Yıldırım, "Başbakan düzeyinde gerçekleştirilecek ilk ziyaret. Bu bakımdan bu ziyaretimizde Moldova ile hem ikili ilişkilerimizi daha da ileri noktaya taşıyacak önemli görüşmeler yapacağız, birtakım anlaşmalar ve belgeler imzalayacağız. Meclis Başkanı ve cumhurbaşkanı ile görüşme fırsatımız olacak" ifadelerini kullandı.

Moldova ile Türkiye arasında Serbest Ticaret Anlaşması'nın 2014 yılında imzalandığını hatırlatan Başbakan Yıldırım, "Geçtiğimiz yıl itibarıyla yürürlüğe girmişti. Bu anlaşmayla beraber ülkelerimiz arasındaki ticaretin hızlı bir şekilde artacağını öngörüyoruz. Şu andaki ticaret hacmi her iki ülkenin potansiyelini göstermekten uzak gözüküyor. Geçen yıl itibarıyla 410 milyon dolar civarında bir gerçekleşme oldu. Gerek bu ziyaretler, gerekse Serbest Ticaret Anlaşması'nın getirdiği imkanlarla ikili ilişkilerimiz, ticari alanda, karşılıklı terörle mücadele alanında önemli mesafe katedilecek" dedi.

'Demek ki ikna oldular'

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın "Abdullah Gül'ün yüzde 49'un adayı olabileceği" yönündeki açıklamasına ilişkin soru üzerine Başbakan Yıldırım, "Tabii hayır kampanyası yapanlar, doğrusu artık 'evet' çıktığına demek ki tam kani olmuşlar. Şimdi hayır grubunun kim aday olacak, makam dağıtma faslına geçmişler, bu iyi bir gelişme. Ama daha günü gelmeden kimin nereye aday olacağı arayışına girmek hem millete karşı bir nezaketsizlik hem de birinin bir başkasına makam ikramı çok da demokrasiye uyan bir şey değil. Ama söylediği sözün içinde doğru olan bir şey var, hayır kaybetmiş, evet kazanmıştır. Dolayısıyla bu halk oylamasının sonucu bir kez daha onlar tarafından da tescil edilmiş" şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu'na da çağrı yapan Başbakan Yıldırım, "Benim çağrım sayın ana muhalefet partisi liderine, Mecliste arkadaşları katılsın, gerekli çalışmalarda da yer alsınlar. Çünkü millet, vekilleri Meclisteki yasalar, vatandaşın ihtiyacı olan işleri görmek için seçti. Onun için görevlendirdi. Boykot yapmak, biz üniversite yıllarımızda zaman zaman dersleri boykot yapardık. Milletvekilleri sorumluluğuna sahip olarak görevlerini icra etmeli ve parti genel başkanları da buna imkan tanımalıdır" dedi.