Başbakan'dan 'NBŞ kotası kısılacak' sözü

Başbakan Binali Yıldırım, Ankara'da Hasan Tanık Camisi'nde kıldığı cuma namazının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı. Yıldırım, şeker fabrikalarının özelleştirilmesi tartışmalarına ilişkin, "Şeker fabrikaları özelleştirilince kapatılacakmış, şeker pancarı üretimi yok olacakmış, azalacakmış. Bütün bunlar yalan dolan. Buradan açıkça söylüyorum.

Bu fabrikalar daha fazla kapasiteyle çalışacak, daha çok pancar üreticimiz bu işten yararlanacak" şeklinde konuştu. Başbakan Yıldırım, özelleştirmede bütün çalışanların hakları sonuna kadar korunacağını savundu. Nişasta bazlı şeker (NBŞ) üretimini sıkı bir denetim altına alınacağını söyleyen Yıldırım, "Bunun için düzenlemeler getireceğiz, ayrıca kotasını da kısacağız" diye konuştu.

NBŞ kotası yüzde halen yüzde 10 düzeyinde. Bu kota, Türkiye'de tüketilen tüm şekerin yüzde 10'unun NBŞ olduğu anlamına geliyor ancak pratikte bu kotanın aşıldığı sıklıkla dile getiriliyor.

Kuzey Irak operasyonları

Yıldırım, Kuzey Irak'a yapılan operasyonlara ilişkin, şunları kaydetti: "Kuzey Irak bölgesine sürekli, ne zaman ihtiyaç duyulsa o zaman operasyonlar yapılıyor.

Bu konuda Irak hükümetiyle de yakın temas halindeyiz. Gerek DEAŞ'ın tamamen bölgede yok edilmesi gerekse PKK'nın yok edilmesi konusunda... Ümit ederim ki yakın bir gelecekte, önümüzdeki dönemde daha iyi bir iş birliği geliştirmiş oluruz." Yıldırım, şunları söyledi: "Bazen çözüm süreci diyorlar. Çözüm mözüm yok. Çözüm, terör örgütünün bu topraklardan defolup gitmesiyle Kürtlerle, Türklerle, Türkmenlerle, Araplarla ay yıldızlı bayrağın altında yaşayan bu milletin kucaklaşmasıdır, kardeşçe geleceğe yürümesidir.

Çözüm budur. Bundan başka çözüm yok." Başbakan Yıldırım, milletin değerleriyle, duygularıyla oynamaya hiç kimsenin hakkı olmadığını belirterek, "Din hakkında konuşacak bellidir, Diyanet İşleri Başkanı, Din İşleri Yüksek Kurulu. Yalan yanlış, eksik gedik bilgilerle kalkıp 'kadınlarla erkekler asansörde bir arada çıkarsa şöyle olur, böyle olur...' Deli saçması şeyler bunlar" ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ