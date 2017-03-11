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Başbakan'dan referandum tahmini

KKTC'den dönüşünde 16 Nisan referandumu öncesinde değerlendirmelerde bulunan Başbakan Binali Yıldırım, "Kararsızların şu anda ne seviyede olduğunu doğrusu bilmiyorum ama hâlâ yüzde 10'un üzerinde olduğunu düşünüyorum." dedi.

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Başbakan'dan referandum tahmini

KKTC'den dönüşünde 16 Nisan referandumu öncesinde değerlendirmelerde bulunan Başbakan Binali Yıldırım, "Kararsızların şu anda ne seviyede olduğunu doğrusu bilmiyorum ama hâlâ yüzde 10'un üzerinde olduğunu düşünüyorum. Yani kararsızların önümüzdeki birkaç hafta içinde, yeterli süre var, karar verecek noktaya geleceklerini tahmin ediyorum" dedi.

Başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerinin Türk bakanlara yönelik konuşma yasağı konusunda da açıklamalarda bulunan Başbakan Yıldırım, şunları söyledi: "Bazı Avrupa ülkelerinde ne yazık ki bu halk oylaması kampanya döneminde akla, izana uymayan birtakım uygulamalara şahit oluyoruz. Almanya başta olmak üzere, Hollanda da buna dahil edilebilir, Avusturya zaten pusulayı şaşırmış vaziyette. Ama ne yaparsa yapsınlar, bizim milyonlarca vatandaşımız orada memleketi için ne gerekiyorsa onu yapacaktır."

HABER MERKEZİ

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