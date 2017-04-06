Başbakan'dan sosyal medya uyarısı

Başbakan Binali Yıldırım, Çarşamba akşamı İzmir'de katıldığı TV yayınında, 'gençlerin özellikle iktidara karşı, sosyal medyada düşüncelerini ifade etmekten korktuğu' şeklinde yapılan yorum üzerine, şu değerlendirmelerde bulundu: "Bu endişeye gerek yok ancak kendinize yapılmasını istemediğiniz şeyi, başkasına yapmayın. Ölçüyü doğru koyun. Suç teşkil edecek bir paylaşım yapmayın, hakaret etmeyin, aşağılamayın, nefret suçu işlemeyin. Hukuk içerisinde, nezaket kuralları içeresinde, istediğiniz her şeyi söyleyin. Herkese söyleyin ama 'istediğini söyleyen istemediğini işitir', bunu unutmayın. Onun için her şeyi söyleyin ancak bilin ki size yapılırsa nasıl davranacaksanız, karşınızdaki de aynı şekilde davranacaktır bunu bilin. Hukuk karşısında haksız konuma düşmeyin. Bu illa ben çekineceğim, korkacağım anlamına gelmiyor. Hukuka saygılı olmak başbakanın da görevi, genç kardeşlerimizin de hakkı ve görevi. Onun için sosyal medyayı doya doya kulanın, paylaşımlarınızı yapın, eleştirilerinizi de yapın ama hakaret etmeyin, suç işlemeyin. Yani sosyal medya sorumsuz medya değildir. Bir şey gerçekte suçsa sanal alemde de suçtur, bunu bilmemiz lazım."

Türkiye'deki sistem

"Parlamenter sistem de bir sistemdir ama bizim sistemimiz parlamenter sisteme de benzemiyor. Bizimki ne parlamenter sistemi ne başkanlık sistemi, bizimki darbe sistemi" diyen Yıldırım, "Bu çift başlılık, iki irade, Türkiye'ye kaybettiriyor, işin özü o. Burada bir iradeyi teke indirmek, milletin yetki verdiğinin ülkeyi yönetmesi. Olay bundan ibaret" şeklinde konuştu.

'Darbe sosyal medya sayesinde öğrenildi'

Uluslararası Teknolojik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı (UTESAV) Mütevelli Heyeti Başkanı İsrafil Kuralay, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde sosyal medyanın rolüne değinerek, "15 Temmuz darbe girişiminin öğrenilmesinin en büyük unsuru sosyal medyadır. Bu anlamda sosyal medya çok faydalıydı" dedi.

Kuralay, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dijital medya üzerinden halka hitap ettiğini gördük. Telefon aracıyla Facetime üzerinden halkla iletişime geçti. Allah'tan 4.5G yapılmış" ifadelerini kullandı.