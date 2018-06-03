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Başbakan'dan TİKA savunması

Başbakan ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Meral Akşener'in TİKA'ya yönelik sözleri ile ilgili, "Türkiye'nin Osmanlı'dan gelen eserlerini bir bir ayağa kaldıran TİKA'yı kapatacakmış

03 Haziran 2018 Pazar 16:13
Başbakan'dan TİKA savunması

Başbakan ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Meral Akşener'in TİKA'ya yönelik sözleri ile ilgili, "Türkiye'nin Osmanlı'dan gelen eserlerini bir bir ayağa kaldıran TİKA'yı kapatacakmış. Niye? Çünkü FETÖ öyle istiyor.

FETÖ'nün dışarıdaki sömürü alanlarına TİKA gereken müdahaleyi yaptığı için rahatsız oldular. FETÖ'nün en sevmediği kuruluşu kapatmayı vadediyorlar" dedi. Yıldırım, partisince Kastamonu'da Kuzeykent Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Bu ülkenin, bu milletin hayrına, yararına bir şey ağızlarından çıktı mı? Bunların derdi millete hizmet değil. Bunların derdi ülkeyi daha ileri götürmek değil. Eğer öyle bir projeleri olsaydı, şimdiye kadar çoktan anlatırlardı. Memleketin hiçbir şehrinde 'Şu eserimiz var' diyebiliyorlar mı? 'Ilgaz Tüneli'ni yaptık' diyebiliyorlar mı? '130 yıllık İnebolu Limanı'nı yaptık' diyorlar mı? 'Kastamonu Küre-İnebolu yolunu yapıyoruz' diyorlar mı? 'Kastamonu Havalimanını yaptık' diyorlar mı?

'Çevre yolunu yaptık' diyebiliyorlar mı? 'Cide yolunu yaptık' diyorlar mı? Diyemezler. Çünkü bunların işi laf üstüne laf koymak. AK Parti'nin işi taş üstüne taş koymak, eser yapmak, proje yapmak, milletin gönlüne yollar yapmak. Haklarını yemeyelim. Bunların bir projeleri var, yapılanı bozmak, yıkmak, hizmetleri durdurmak, milletin faydasına olan her şeyi yok etmek, kapısına kilit vurmak. Bunların başka hiçbir projesi yok." AA

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Başbakan
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