Başbakan'dan yeni sistem açıklaması! Yine sınav var

Başbakan Binali Yıldırım, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nin (ÇOMÜ) Akademik Yılı Açılışı ile fahri doktora tevcih törenine katıldı.

Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, üniversite sınavları ve TEOG konusunda da açıklamalarda bulunarak, mezun olanların sayısıyla üniversitelerin kontenjan miktarının aynı olduğunu ifade etti. Yıldırım şunları söyledi: "Geçmiş yıllardan gelen 2 milyon 400 bin öğrencimizi ayrı tuttuğumuzda her mezun olan öğrenci iyi kötü bir yere giriyor. Demek ki kapasite arz talep sorunu ortadan kalkmış. Sorun ne? Geçmişten gelen birikim. Bunu bir kere bir şekilde halletmek gerekiyor. Şimdilik bunu bir kenara bırakırsak üniversiteye girişin sınav stresinin azaltılması lazım. Çünkü ihtiyaç yok. Olur da 10 milyon, 1 milyon alacaksın, millet birbirini kıracak. Yok böyle bir şey. Mezun olan sayısı da aynı üniversitelerin sunduğu kontenjan da aynı. Sorun nerede? Tabii herkes aynı yere gitmiyor, herkes Onsekiz Mart'a gitmek isterse o zaman sorun başlıyor. Onun da yolu bir sınava kaderi bağlamak yerine ta 4+4+4 bütün kademelerde öğrencinin kabiliyetine, yetkinliğine başarısına göre hazırlanması."

TEOG'un yerine açık uçlu sınav

Bunu şimdi ilk olarak Temel Öğretimden Orta Öğretime (TEOG) yapacaklarını belirten Yıldırım, şu bilgileri verdi: "TEOG neden değişiyor? TEOG falan değiştiği yok. TEOG bir sistem de değil. TEOG dediğiniz şey, 8. sınıfın ilk sömestre, ikinci sömestredeki bir sınavının merkezi olarak yapılmasıdır. Ankara'dan sorular geliyor, bütün yurtta aynı anda yapılıyor ve o sınav belirleyici oluyor. Mezuniyetten sonra ortaokuldan liseye geçişte belirleyici oluyor. Üniversite sınavı gibi bir şey, ona dönüşüyor. Halbuki o değil. Yıl içi her sömestre üç yazılı var, ikinci sömestre üç yazılı var, bunlardan birer tanesi merkezi olarak yapılıyor, buna da TEOG deniliyor. Şimdi bunun öğrenciler üzerinde ve veliler üzerinde oluşturduğu bir gerilim var, bir stres var. Kaderini bir sınava öğrencinin bağlamayalım diyoruz. Şimdi sınav kalkıyor. Her yılın yıl sonu başarı ortalaması alınıyor; 5, 6, 7 ve 8. sınıflar... Bu bir veri. Ayrıca derslerdeki öğrencinin ilgisi ve kabiliyeti ne tarafa gidiyor? Matematik mi, Türkçe mi, sosyal bilimler mi, spor mu, sanat mı... Buralar izleniyor ve tespit ediliyor. Buna belirli bir oranda da katkı yapan yine 8. sınıfta sınav yapılıyor. O sınav nasıl oluyor? O sınavın soruları soru bankasından geliyor. Her okul, her sınıf kendine göre yapmıyor. Neden? Hormonlama ve şişirme olmasın. O sınavları, soru havuzundan, bankasından çekiyor her okul, her sınıf yapıyor. Okuma sistemini de onlar yapmıyor. Dışarıda yapılıyor" diye konuştu.

Başbakan Yıldırım, elektronik sistemle sınavların okunduğunu belirterek, şöyle devam etti: "Olay bu. Burada elde edilen sonuç 4 yılın sonucuyla birleştiriliyor. Bir mezuniyet ortaya çıkıyor. O mezuniyet puanına göre öğrenci istediği yere yerleşiyor. Açık uçlu sorular geliyor. Sosyal bilgiler 'Şunu anlat' matematik, 'Şu problemi çöz.' A, B, C şıkkı mı falan yok. Açık uçlu sorular sorulacak."