Başbakan, Hollanda'ya sert çıktı!

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, Ardahan'da PTT Kavşağı'nda düzenlen mitingde vatandaşlara hitap etti.

Başbakan Yıldırım, "Vakti zamanında memleketi yönetemeyenler şimdi Türkiye'nin geleceği hakkında ahkam kesiyorlar. Bunlar bir belediyeye bile sahip çıkamadılar, ülkenin geleceğine mi karar verecekler" diye konuştu.

Başbakan Yıldırım, şunları söyledi: "Almanya, Hollanda yöneticilerini buradan kınıyorum. Esasında Almanya olsun Hollanda olsun nüfusun çoğu, orada yaşayanların büyük bir kesimi Türkiye'ye karşı düşman değil, Türkiye'nin dostu ama yöneticiler, seçim olacak, fazla oy almak için oturuyorlar, yatıyorlar, kalkıyorlar Türkiye. Türkiye olmayınca işleri rast gitmiyor. Bu Türkiye ne kadar büyük bir memleketmiş, Avrupa'nın siyaseti de artık Türkiye'den belirleniyor. Bilsinler ki bunlar bizi kutlu yolculuğumuzdan döndüremezler."

'Terör belasını gündemden düşüreceğiz'

Binali Yıldırım "Türkiye'nin vaktini, insanımızın enerjisini boşa tüketen bu terör belasını da memleketimizin gündeminden düşüreceğiz. Millet olarak mutlu, kalkınmış bir Türkiye için birlikte çalışacağız. Birlik içinde, beraberlik içinde, tek yürek halinde yürümeye devam edeceğiz ve bütün hayalleri tek tek gerçeğe dönüştüreceğiz" diye konuştu.