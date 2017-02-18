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Başbakan Merkel ile görüştü

Başbakan Binali Yıldırım, 53. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere geldiği Almanya'nın Münih kentinde, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir araya geldi.

18 Şubat 2017 Cumartesi 14:36
Başbakan Merkel ile görüştü

Toplantıya, AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın ile diğer yetkiler katıldı.

Başbakanlık Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Binali Yıldırım ile Almanya Başbakanı Angela Merkel görüşmesinde, önümüzdeki dönemde diyalog ve işbirliğinin devam ettirilmesi üzerinde mutabık kalındı.

Türkiye-Almanya ilişkilerinin son dönemde karşılıklı üst düzey ziyaret ve temaslarla tekrar ivme kazanmasından duyulan memnuniyetin dile getirildiği görüşmede, önümüzdeki dönemde diyalog ve işbirliğinin devam ettirilmesi üzerinde mutabık kalındı. Görüşmede, ekonomiden kültüre, siyasetten askeri alana çok boyutlu ilişkilerin bulunduğu Almanya ile ikili ve bölgesel işbirliği konuları ele alındı.

Güvenlik ve terörle mücadele konularının da gündeme geldiği görüşmede, Başbakan Yıldırım, Avrupa'yı da yakından ilgilendiren DEAŞ, FETÖ ve PKK/PYD gibi terör örgütleriyle mücadele konusunda dost ve müttefik Almanya ile işbirliği olanaklarını ve bu konudaki beklentileri dile getirdi.

Toplumsal ve kültürel konularda diyalog ve iş birliği imkanları üzerinde durulan görüşmede, bu bağlamda güncel gelişmeler de ele alındı. 3 milyonun üzerinde Türk kökenli insanın Almanya ile ikili ilişkilerde oynadığı önemli rol bir kez daha teyit edildi.

Görüşmede Merkel de Türkiye ile diyalog ve işbirliğinin sürdürülmesi konusundaki arzularını dile getirerek, yakın bölgedeki istikrarsızlıklar, düzensiz göç ve terörle mücadelede ikili işbirliğinin önemine vurguda bulundu.

AA

Son Güncelleme: 18.02.2017 19:06
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