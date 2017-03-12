Başbakan: Tahriklere kapılmayın

Başbakan Binali Yıldırım, Cumartesi gece yarısı katıldığı bir TV programında, Hollanda'nın iç siyaset sorunları olduğunun anlaşıldığını dile getirerek, "Mart'ın 15'inde yapılacak seçimler var. Bu seçimler dolayısıyla bugün yaşadığımız olay Hollanda'nın tamamen iç siyasetinden kaynaklanan bir durum olduğunu düşünüyoruz ama şartlar ne olursa olsun hiçbir yönüyle bu bizim açımızdan kabul edilemez ve bunun mutlaka karşılığı en ağır şekilde verilecek" dedi.

Hollanda'nın hiçbir diplomasi ve nezaket kuralına uymadığını vurgulayan Yıldırım, vatandaşlara "Tahriklere kapılmamaları" çağrısı yaptı. "Herkes evine çekilsin. Şimdilik bu kadar yeter" diyen Yıldırım, Hollanda'da bulunan Türk vatandaşlarının da sakin olmalarını, aklı selimle hareket etmelerini ve tahriklere prim vermemelerini istedi.

Tanklar korkutamadı, köpekler hiç korkutamaz

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Hollanda'da Türk vatandaşlarına polis köpekleriyle yapılan müdahaleye sert tepki göstererek, "Onlar zannediyorlar ki 'Biz köpeklerle korkuturuz.' Ya tanklar korkutamadı bu milleti, savaş jetleri korkutamadı, üç beş köpekle mi sindirteceksiniz? Bunu görmeleri lazım, bunu anlamaları lazım. Anlamazlarsa, görmezlerse Türk milleti kendini görenlerle, anlayanlarla yoluna devam edecektir."

Konsolosluğa Türk bayrağı çektiler

Hollanda'nın İstanbul Konsolosluğun çatısındaki göndere Türk Bayrağı çekildi. Yaklaşık 15 dakika sonra gönderdeki Türk Bayrağı'nın yerine yeniden Hollanda bayrağı çekildi.

Beyoğlu'ndaki Hollanda'nın İstanbul Başkonsolosluğu önündeki güvenlik önlemleri dün geceden bu yana arttırılarak sürdü. Çevik Kuvvet ekipleri, Özel Harekat polislerinin yanısıra 2 TOMA aracı da konsolosluk önünde konuşlandırıldı. Konsolosluk önüne bariyerler konuldu.

Hollanda Başkonsolosluğu çatısındaki gönderde dalgalanan Hollanda Bayrağının yerine saat 10.50 sıralarında Türk Bayrağının çekildiği görüldü. Türk bayrağının gönderde dalgalandığı anda kimliği açıklanmayan 25-30 yaşlarında bir kişi kendini habercilere gösterip ellerini kaldırdı, tekbir getirdi daha sonra da gözden kayboldu.

Bu arada Konsolosluğun bitişiğindeki kitabevinin penceresine de Türk Bayrağı asıldı. Yetkililer Türk Bayrağının Hollanda konsolosluk görevlilerinin inisiyatifiyle çekildiğini bildirdi.

CHP'de yurt dışı programları iptal

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya'nın başkenti Berlin'de yapmayı planladığı toplantıyı iptal ettiğini açıkladı. CHP'li Bingöl, Kılıçdaroğlu'nun Berlin dahil olmak üzere, daha önce planlanan yurt dışı programlarını iptal ettiğini söyledi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun, anayasa değişikliği referandumuna ilişkin yurt dışına yapacağı ziyaretlerin Almanya ile yaşanan toplantı krizinin ardından iptal edildiğini belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Bingöl, Almanya programının daha önce Berlin'le ön görüşme yapılmasına rağmen iptal edildiğini vurguladı.

HABER MERKEZİ