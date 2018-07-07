Başbakan Yıldırım 2 yılda 385 bin kilometre yol kat etti

Başbakan Binali Yıldırım, 2 yıllık Başbakanlık görevi süresinde yurt içinde 238 bin, yurt dışında da 147 bin kilometre olmak üzere toplam 385 bin kilometre yol kat etti. Uçakla yaptığı yolculuklarda toplamda 540 saat havada kalan Başbakan Yıldırım, dünyanın çevresini 10 kez turlamış oldu.

"Türkiye Cumhuriyeti'nin son başbakanı" olarak tarihe geçen Binali Yıldırım 25 aylık görev süresi boyunca 11'i Avrupa'ya, 6'sı Asya'ya, 5'i Kafkasya'ya, 3'ü KKTC'ye, 1'i ABD'ye, 1'i Ortadoğu'ya, 1'i Balkanlar'a, 1'i Körfez Bölgesi'ne olmak üzere 21 ülkeye 29 yurt dışı ziyareti gerçekleştirdi. Çok sayıda yabancı devlet adamını da Türkiye'de ağırlayan Binali Yıldırım, İngiltere, Almanya, Bulgaristan, Pakistan, Ukrayna ve Ürdün'den yaklaşık 41 mevkidaşını misafir etti.

Yıl içinde Azerbaycan, Belarus, Bosna Hersek, Moğolistan, Afganistan, Almanya ve İspanya ziyaretlerinde bulunan Başbakan Yıldırım, mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Yıldırım, ekonomi ve siyaset dünyasının önde gelenleriyle de bir araya geldi. Binali Yıldırım, görev süresince yurt içinde 81 ile 219 kez ziyaret gerçekleştirdi. Yıldırım bu süreçte en çok İstanbul, seçim bölgesi olan İzmir ve memleketi Erzincan'ı ziyaret etti.

Başbakanlığı döneminde Yıldırım, uçak ile 355 saat uçarak, 238 bin kilometre yol kat etti. AA

