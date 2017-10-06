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Başbakan Yıldırım'a Irak'tan davet geldi

Başbakan Binali Yıldırım, önümüzdeki günlerde Irak'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Konu ile ilgili olrak gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldırım, "Sayın İbadi'den böyle bir davet gelmiştir. Bu konuda arkadaşlarımız içeriği, zamanlaması konusunda çalışıyorlar. Yapılacak bu ziyaret tabii ki önemli bir ziyarettir. O bakımdan hazırlıklarının dikkatli bir şekilde yapılması gerekir" dedi.

06 Ekim 2017 Cuma 16:56
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Başbakan Yıldırım'a Irak'tan davet geldi

"Başika'daki askerlerimiz eğitim vermek üzere oradalar" diyen Yıldırım, "Başika'daki askerlerimiz DEAŞ'la mücadeleye katılacak olanlara eğitim vermek üzere oradalar. Irak da DEAŞ'la mücadele ettiğine göre, burada eğitilen Ninova mücahitleri, muhafızları da bu işte önemli görev ifa ettiğine göre aramızda bu konunun mesele olmaması gerektiğini düşünüyoruz" diye konuştu.

Başbakan Yıldırım şunları söyledi: "Habur hem Kuzey Irak hem merkezi hükümetin kontrolündeki alana hitap eden, hizmet eden bir kapı. Tabii ki Irak burayı kapatma hakkına sahiptir. Bu konuda Irak'ın hükümranlığı altında bütün kapıların kapatılmasına biz saygı gösteririz ama bizim teklifimiz gerek Kuzey Irak'ta yaşayan Türkmen, Kürt, Arap kardeşlerimizin gerekse Irak'la olan bütün ticari ve taşımacılık faaliyetlerimizin zarar görmemesi için yine Habur'un biraz batısında Fishabur denen veya Ovaköy dediğimiz sınır kapısının faaliyete geçirilmesi. Bunu teklif ettik, bu konuda da Irak'tan destek istiyoruz."

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
BaşbakanBinali Yıldırımİbadiden Yıldırıma DavetIrakIbadiBaşika
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