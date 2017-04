Başbakan Yıldırım'dan Kerkük açıklaması!

Başbakan Binali Yıldırım, Pazartesi gecesi TRT'nin ortak canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları cevapladı.

Yıldırım, "Irak Kürdistan Yurtseverler Birliği ile KDP 2017'de referandum noktasında anlaşmış görünüyorlar. Oradaki bir bağımsızlık oylamasıyla alakalı olarak Türkiye'nin bakışı nasıl olur?" sorusuna "Böyle bir şey kabul edilemez" cevabını verdi.

Bu konunun oldu-bittiye getirilemeyeceğini vurgulayan Yıldırım, "Kerkük'ün statüsünü değiştirmek, Kerkük'ü Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne bağlamak... Bunlar yanlış şeyler. Bunlar Türkiye'nin kabul edeceği şeyler değil. Hele hele orada tek taraflı oldu-bitti yapıp bayrak çekme hadisesini de biz asla doğru bulmuyoruz. Bunun yanlışlığını da kendilerine en açık bir şekilde ifade ettik. Bu konuyu Irak Başbakanı Haydar el İbadi ile de görüştüm. O da aynı fikirde. Hatta Irak Meclisi, bu bayrak çekme işinin tanınmadığını, iptal edilmesi gerektiğini, anayasa uygun olmadığı ifade etti. O bölgede sadece Kürtler yok, Arap ve Türkmenlerin de söz söyleme hakları var" dedi.

ABD neyin peşinde?

Başbakan Yıldırım, Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın ABD'de tutuklanmasına ilişkin, "Rıza Sarraf davası açıldıktan sonra da gitmiş gelmiş. Yedi sefer gidiyor geliyor bir şey demiyorsunuz, bugün aklınıza esiyor gözaltına alıyorsunuz, tutukluyorsunuz. Bunun normal bir tarafı yok. Bunun hukuki bir mesele olmaktan bir başka bir anlamı olduğunu düşünüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

ByLock konusu

CHP Genel başkanı Kılıçdaroğlu'nun "AK Parti içinde ByLock kullanan ve FETÖ'cü olarak nitelenen milletvekillerinin olduğu ve siyasetten tasfiye edilmediği" iddiasını da değerlendiren Yıldırım, "Ben, açıkça 'yok' diyorum. Benim elimde böyle bir bilgi yok. Alınması gereken birimlerden de bunu sordum. Böyle bir bilgi yok ama bize vermediler ve Kılıçdaroğlu'na gönderdilerse o zaman Kılıçdaroğlu'ndan ben kamuoyunun önünde 'Bunları lütfen açıkla. Her şeyi bilelim veya bize vermiyorsan ver savcılıklara, götür savcılıklara ver.' Böyle şey olur mu" dedi.

FETÖ ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar konusunda da Başbakan Yıldrım, şunları kaydetti: "Eldeki imkanlarla yapılabileceğin en fazlasını yapıyoruz. 'Tamamıyla tasfiye edildi, hiçbir sorunumuz yok' demek mümkün değil. Her gün yeni bir şey çıkıyor, her gün yeni bir iddia çıkıyor, her gün yeni bir belge çıkıyor, bilgiler akıyor. Buna göre işlemler yapılıyor. Zaman meselesi, bir süreçtir. Bugünden yarına bitecek bir şey değildir." HABER MERKEZİ

FETÖ bilançosu

Başbakan Binali Yıldırım, şu ana kadar FETÖ operasyonları kapsamında yapılan tutuklamalara ilişkin de şu rakamları paylaştı: "Soruşturma kapsamında yargı mensuplarından, adli, idari yargıda görevli 2 bin 425 hakim ve savcı tutuklu şu anda. Yargıtayda görevli 100 üye tutuklu, atılmış ve tutuklanmış. Danıştaydaki 41 üye tutuklu, Anayasa Mahkemesinin 2 üyesi tutuklu, HSYK'da görevli 3 üye tutuklu. Ayrıca, yine bu soruşturmalar kapsamında 168 general, 7 bin 295 albay ve alt rütbede asker, 10 bin 732 emniyet mensubu, 22 vali, 74 vali yardımcısı, 112 kaymakam, 26 bin 150 diğer memur, sivil olmak üzere 47 bin 128 kişi şu anda şüpheli olarak tutuklu. Ayrıca, 15 Temmuz 2016'tan beri 141 bin 547 şüpheli hakkında da işlem yapılmış. Üstüne üstlük 27 ilde 15 Temmuz ile ilgili 125 tane dava açılmış. Bu davalar görülüyor şu anda."