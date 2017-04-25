Başbakan Yıldırım'dan yeni kabine açıklaması

Yabancı bir medya kuruluşuna Çankaya Köşkü'nde mülakat veren Başbakan Binali Yıldırım, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Başbakan Binali Yıldırım, zaman zaman kabine değişikliğine gitmenin demokrasilerin gereği olduğunu, bu konuda atılacak adımı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile belirleyeceklerini belirterek, "Mutlaka önümüzdeki aylarda bu konuyu ele alacağımızı düşünüyorum" dedi.

Başbakan Yıldırım, "İsimler üzerinde konuşmamız çok doğru olmaz, kimin geleceği, kimin gideceği. Bunları böyle bir adım atmadan konuşmak yanlış olur. O arkadaşlarımıza karşı da uygunsuz bir durum olur. Ama siz de takdir edersiniz ki zaman zaman Bakanlar Kurulu'nda kan tazelemesi yapmak demokrasinin gereğidir. Bu anlamda şartlar oluştuğunda, ihtiyaç hasıl olduğunda değişikliğe gidilebilir. Bunu da Sayın Cumhurbaşkanımızla bir istişare süreci içerisinde gerçekleştiririz. Mutlaka önümüzdeki aylarda bu konuyu ele alacağımızı düşünüyorum. Normal şartlarda bizim ilçe, il kongrelerimiz var. O kongre takvimine bakarsak 2018'de de olağan kongremiz var. Ancak daha önce bu ilçe, il kongrelerini yapmadan genel kongreyi yapma kararı elbette her zaman alınabilir. Geçmişte var, şimdi de bu mümkün. Buna nasıl karar vereceğiz? Bizim MKYK, MYK'larımızı toplayacağız. Önce birinci adım, Cumhurbaşkanımızın partimize üyeliğinin tekrar sağlanması. Ondan sonra partimiz yetkili kurullarında konu değerlendirilecek, ona göre karar vereceğiz. Bu konuda herhangi bir tereddüdümüz yok" ifadelerini kullandı.

'Erken seçim gerekli değil'

Kongre süreci ile ilgili değerlendirmede bulunan Yıldırım, "Ben daha önce 'olağanüstü kongre olmaz' demedim. Kongre sürecini, ne zaman kongre yapılacağını anlattım. Bunlar normal şartlarda olacak şeyler. Ama bu takvim her zaman değişebilir. Buna yetkili kurullar karar verir" diye konuştu.Normal şartlarda herhangi bir olağanüstü gelişme olmazsa seçimlerin 3 Kasım 2019'da yapılacağını vurgulayan Başbakan Yıldırım, "Şu anda erken seçime gitmeyi gerektirecek bir durum da söz konusu değil. Artık projelere, ekonomiye, geleceğe yönelik Türkiye'nin kalkınma çalışmalarına daha çok zaman ayırmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

AB'ye samimiyet daveti

"Avrupa Birliği'nin oturup gelecek vizyonuna karar vermesi lazım" diyen Başbakan Yıldırım şunları kaydetti: "Üyelik konusunda önce AB'yi samimiyete davet ediyoruz. Bir kere onlar gelecek vizyonunu belirlesinler. Türkiye ile yol yürümeye devam edecekler mi etmeyecekler mi? Bunu açık seçik ortaya koymaları lazım. O kararı görelim, ondan sonra biz de yolumuzu belirleriz. İki sözlerinin biri Avrupa değerleri. İyi anladık da kardeşim, Avrupa değerlerini katleden sizsiniz. Avrupa değerlerine sahip çıktığınızı görmedik biz bu referandumda. Biz onlara bir seçenek falan sunmak konumunda değiliz. Şu anda bizim konumumuz, AB bize verdiği sözlerin arkasında duruyor mu durmuyor mu" değerlendirmesini yaptı.